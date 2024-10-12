Російські війська активізувались на Курщині

Інститут вивчення війни та Deepstate підтверджують початок російського контрнаступу в Курській області. Ситуація для українських військ "складна, але контрольована", заявляють у Deepstate.

Російські війська активізували свої зусилля з витіснення українських сил з Курської області з вечора 10 жовтня і зуміли просунутися далі вглиб основного масиву захоплених Україною територій в Курській області. При цьому вони майже повністю відбили територію, яку контролювала Україна у Глушковському районі. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті , опублікованому ввечері у п'ятницю, 11 жовтня.

Про активний контрнаступ РФ у Коренівському, Суджанському та Глушківському районах пишуть також російські провоєнні блогери. Зокрема, близький до міноборони РФ Telegram-канал "Рибарь" стверджує, що підрозділи РФ "практично повністю вибили українські формування з Глушківського району".

Активні контратаки росіян доки не зіпсувалась погода

Посилені російські контратаки, ймовірно, мають на меті витіснити українські війська з Курської області до того, як погані погодні умови восени 2024 року та на початку зими почнуть обмежувати маневр на полі бою, вважають аналітики ISW. Вони також нагадують, що українські посадовці раніше зазначали, що російські війська активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезон дощів спричинить багнистість ґрунту.

На думку ISW, російське військове командування, ймовірно, прагне швидко витіснити українські сили з Курської області, щоб вивільнити бойову міць для своїх пріоритетних наступальних операцій в Донецькій області і послабити оперативний тиск на всьому театрі бойових дій, який спричинило українське вторгнення.

Deepstate: Ситуація для ЗСУ "складна, але контрольована"

Український проєкт Deepstate 11 жовтня, наступного дня після повідомлень про початок контрнаступу РФ, назвав ситуацію в Курській області "складною, але контрольованою". "Ворог під час штурмових дій зазнав чималих втрат, закріплюватися далі їм буде важко", - пише проєкт. Як зазначає Deepstate, важкі бої тривають у районі села Любимівка.

"Судячи з усього, почалася нова масована контратака російської армії в Курській області", - пише незалежний військовий аналітик Ян Матвєєв. Водночас він зазначає, що наступ РФ "поки що прихований туманом війни", оскільки обидві сторони повідомляють про свої успіхи.

Генштаб: російські війська скидають КАБи по своїй території

У зведенні генштабу Збройних сил України (ЗСУ) вранці у суботу, 12 жовтня, зазначається, що операція в Курській області триває. "Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по своїх селах та містах. За минулу добу російські літаки завдали 18 авіударів 23-ма КАБами по власній території", - йдеться у повідомленні.

Головком ЗСУ: РФ перекинула під Курськ 50 тисяч військових

Російське командування перекинуло в Курську область близько 50 тисяч військових, зокрема із запорізького, херсонського і краматорського напрямків. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі, показаному 10 жовтня в рамках телемарафону.