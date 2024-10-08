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ФСБ порушила справи проти ще двох іноземних журналістів

Валерій Сааков | Анастасія Арінушкіна
8 жовтня 2024 р.

Фігурантами кримінальних справ у РФ стали журналісти зі Швейцарії та Франції Курт Пельда і Кетрін Норріс Трент. Вони побували на тій частині Курської області, що перебуває під контролем ЗСУ.

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Російсько-український кордон
Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ порушила кримінальні справи стосовно двох іноземних журналістів у зв'язку з "незаконним перетином" державного кордону в Курській області. Фігурантами справ стали кореспондент швейцарського видавничого холдингу СН Media Курт Пельда і журналістка французького телеканалу France 24 Кетрін Норріс Трент, йдеться в пресрелізі ФСБ, опублікованому в понеділок, 7 жовтня.

За даними ФСБ, загалом із 17 серпня кримінальні справи було порушено стосовно 14 іноземних журналістів, які побували на територіях Курської області, що перебувають під контролем Збройних сил України (ЗСУ). Кримінальна стаття передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Заочний арешт для італійських журналістів

Так само 7 жовтня один з райсудів Курська заочно заарештував італійських журналістів Сімоне Траіні та Стефанію Баттістіні, яких також обвинувачують у "незаконному перетині" кордону в Курській області, пише агенція "Інтерфакс". Баттістіні разом з українськими військовими на машині перетнула кордон РФ із території України, зйомки велися в Суджі.

"Оператор Сімоне Траіні і репортер Стефаніа Баттістіні з іншими невстановленими особами, слідуючи з території України, в'їхали до Російської Федерації з метою зйомки репортажу про вторгнення 6 серпня 2024 року збройних формувань України на територію Суджанського району Курської області", - цитує агентство об'єднану пресслужбу судової системи Курської області.

У серпні ФСБ завела кримінальну справу на журналіста DW

27 серпня ФСБ повідомила про порушення кримінальних справ проти кореспондента німецької медіакомпанії DW Ніколаса Конноллі та української журналістки ТСН Наталії Нагорної, які зняли сюжети в районі Курської області, зайнятому військами України.

Конноллі у своєму репортажі повідомив, що він кілька годин провів у захопленій Україною Суджі, де перебував у рамках поїздки для журналістів, організованої ЗСУ. Кореспондент DW розповів про ситуацію в підконтрольному ЗСУ місті та поспілкувався з місцевими жителями.

Раніше ФСБ порушила кримінальні справи стосовно кореспондента американського телеканалу CNN Ніка Пейтона Волша і журналісток українських телеканалів "Ми Україна" і Hromadske Олесі Боровик і Діани Буцко. Нік Волш зняв репортаж на КПП у Суджі, в якому заявив, що "російський кордон виглядає повністю беззахисним". Українські кореспондентки зняли репортажі з самого міста.

Що відбувається в захопленій ЗСУ Суджі: репортаж DW

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