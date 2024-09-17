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ФСБ стверджує, що вбила "агента" української розвідки

Максим Сидоржевський
17 вересня 2024 р.

Вбитий працівниками ФСБ громадянин РФ буцімто працював на ГУР міноборони України, стверджує спецслужба.

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Будівля ФСб у Москві
Будівля ФСб у МосквіФото: Igor Sinitsyn/imageBROKER/picture alliance

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії у вівторок, 17 вересня, повідомила про вбивство її співробітниками у Свердловській області чоловіка, який нібито був "агентом Головного управління розвідки міноборони України". Убитий, як стверджує ФСБ, "виготовив саморобний вибуховий пристрій", щоб підірвати автомобіль одного з керівників оборонного підприємства у Свердловській області.

За даними російських силовиків, "агент", громадянин РФ 1984 року народження, нібито був членом "забороненої у Росії української націоналістичної терористичної організації". "Під час затримання в момент закладання саморобного вибухового пристрою в схованку він чинив збройний опір і був нейтралізований вогнем у відповідь", - ідеться в повідомленні пресслужби ФСБ, яке цитує "Інтерфакс". У ФСБ зазначили, що наразі встановлюють тих, хто сприяв "терористу".

За даними Telegram-каналу "Агентство. Новости", від початку війни Росії проти України російські спецслужби вбили щонайменше 10 громадян РФ, яких звинуватили потім у підготовці терактів за завданням українських спецслужб. Загалом же під таким приводом було вбито 16 осіб - у п'ятьох із них не вказано громадянства, а ще один був білорусом.

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