ФСБ стверджує, що вбила "агента" української розвідки

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії у вівторок, 17 вересня, повідомила про вбивство її співробітниками у Свердловській області чоловіка, який нібито був "агентом Головного управління розвідки міноборони України". Убитий, як стверджує ФСБ, "виготовив саморобний вибуховий пристрій", щоб підірвати автомобіль одного з керівників оборонного підприємства у Свердловській області.

За даними російських силовиків, "агент", громадянин РФ 1984 року народження, нібито був членом "забороненої у Росії української націоналістичної терористичної організації". "Під час затримання в момент закладання саморобного вибухового пристрою в схованку він чинив збройний опір і був нейтралізований вогнем у відповідь", - ідеться в повідомленні пресслужби ФСБ, яке цитує "Інтерфакс". У ФСБ зазначили, що наразі встановлюють тих, хто сприяв "терористу".

За даними Telegram-каналу "Агентство. Новости", від початку війни Росії проти України російські спецслужби вбили щонайменше 10 громадян РФ, яких звинуватили потім у підготовці терактів за завданням українських спецслужб. Загалом же під таким приводом було вбито 16 осіб - у п'ятьох із них не вказано громадянства, а ще один був білорусом.