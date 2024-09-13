Звинувачення у шпигунстві: РФ висилає британських дипломатів

В ФСБ РФ заявили, що в діях шістьох британських дипломатів "були виявлені ознаки проведення розвідувально-підривної діяльності". Їх висилають з Москви.

Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) оголосила у п'ятницю, 13 вересня, про рішення позбавити акредитації шістьох британських дипломатів у Москві, чиї дії, за її твердженням, нібито мають ознаки розвідувальної і підривної діяльності.

В ФСБ заявили, що мають документи, які нібито свідчать про те, що відділ британського міністерства закордонних справ у Лондоні, відповідальний за Східну Європу і Центральну Азію, мав завдання забезпечити стратегічну поразку Росії у війні проти України. У російській спецслужбі також заявляють, що документи нібито підтверджують, що "Лондон координував ескалацію міжнародної воєнно-політичної ситуації", пише російська агенція "Интерфакс" з посиланням на ФСБ РФ.

Як йдеться у заяві ФСБ, виявлені факти нібито дають підстави розглядати діяльність британських дипломатів, направлених в Москву, "як таку, що загрожує безпеці РФ".

"На підставі документів, наданих ФСБ Росії, а також як відповідь на численні недружні кроки Лондона, МЗС Росії у взаємодії із зацікавленими відомствами припинило акредитацію шістьох співробітників політичного відділу посольства Великобританії в Москві, в діях яких були виявлені ознаки проведення розвідувально-підривної діяльності", - йдеться в повідомленні.

В ФСБ погрожують вислати й інших дипломатів

Згодом російський державний телеканал "Россия-24" назвав імена шістьох британських дипломатів, яких висилають з Москви, і показав їхні фотографії. За його даними, це співробтіники британського посольства Джессіка Дейвенпорт, Грейс Елвін, Ендрю Дафт Каллум, Кетрін Макдоннал, Томас Джон Гіксон і Блейк Паттел.

"Натяки про необхідність припинити цю практику англійці не сприймають, тому ми вирішили для початку вислати цих шістьох", - сказав співробітник ФСБ в ефірі телеканалу.

Окрім того, в ФСБ заявила, що Росія вимагатиме від інших британських дипломатів достроково покинути країну, "якщо буде виявлено аналогічні дії".

Тим часом російське державне інформагентство ТАСС цитує речницю міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову, яка заявила, що діяльність посольства Великобританії в Москві "вийшла далеко за рамки" дипломатичних конвенцій, і звинуватила його у навмисній діяльності, спрямованій на завдання шкоди російському народу.

The Guardian: Британія дозволила Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ

Днями британська газета The Guardian з посиланням на джерела в уряді повідомила про те, що Великобританія ухвалила рішення дозволити Україні застосовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Саме тому, за даними джерел видання, й відбувся спільний візит до Києва 11 вересня держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Великобританії Девіда Леммі.

Президент РФ Володимир Путін, своєю чергою, заявив, що застосування Україною західних далекобійних ракет для ударів по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні. За його словами, "зміниться сама суть конфлікту", а Росія "ухвалюватиме відповідні рішення з огляду на ті загрози, які будуть створюватися".

У відповідь на це британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Великобританія не прагне конфлікту з Росією.