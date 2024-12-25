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ПолітикаУкраїна

Зеленський: Вдячний Японії за рішення про ще $3 млрд Україні

Дмитро Шварц
25 грудня 2024 р.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Японії Сіґеру Ісібою. Під час неї, зокрема, він подякував за рішення передати Україні ще 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 грудня, провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Японії Сіґеру Ісібою. За словами Зеленського, він розповів Ісібі про останній ракетно-дроновий удар РФ по енергоінфраструктурі України та домовився з ним про майбутню зустріч.

Японія вже надала Україні допомоги на 12 млрд доларів

Окрім того, під час розмови Зеленський привітав Ісібу з обранням на посаду голови уряду й подякував Японії за надану Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 12 мільярдів доларів.

"Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще три мільярди доларів, забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів. Домовилися зустрітись для продовження діалогу", - написав Зеленський у Telegram.

Також лідери засудили участь КНДР у російському вторгненні в Україну, додали у пресслужбі Офісу президента України. "Прем'єр-міністр заявив, що Японія надзвичайно серйозно сприймає цю ескалацію, вважає її великим ризиком для безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та готова посилювати санкційний тиск на агресора", - йдеться у повідомленні ОПУ.

Нагадаємо, що про те, що Японія виділить Україні 3,3 мільярда доларів у рамках 50-мільярдної кредитної допомоги, узгодженої Групою семи (G7), стало відомо у липні.

24 грудня Україна отримала від США один мільярд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів

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