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ПолітикаЯпонія

У Японії призначили нового прем'єр-міністра

Євгенія Наконечна
1 жовтня 2024 р.

Колишній міністр оборони Японії Сіґеру Ісіба після голосування у парламенті став новим прем'єр-міністром Японії. Він очолив Ліберально-демократичну партію, яка має більшість у парламенті країни.

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Новообраний прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба
Новообраний прем'єр-міністр Японії Сіґеру ІсібаФото: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Колишній міністр оборони Японії Сіґеру Ісіба став новим прем'єр-міністром Японії замість Фуміо Кісіду, який пішов у відставку. Ісіба переміг 27 вересня на виборах лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП). ЛДП, яка керує Японією майже всю післявоєнну епоху, має більшість в парламенті. В ході спеціальної сесії обидві палати японського парламенту у вівторок, 1 жовтня, Ісібу затвердили на посаді прем'єра держави, передає агентство Kyodo.

Напередодні Ісіба оголосив, що має намір призначити загальні вибори на 27 жовтня. Позачергові вибори відбудуться на рік раніше і визначать, яка партія контролюватиме нижню палату парламенту. "Важливо, щоб нову адміністрацію якомога швидше оцінив народ", - заявляв Ісіба на пресконференції. 

Прем'єр-міністр з п'ятої спроби

Ісіба балотувався на посаду лідера партії вже вп'яте та обіцяв більше не висувати свою кандидатуру, якщо не переможе і цього разу. 

У другому турі виборів, який відбувся після того, як жоден з дев'яти кандидатів не набрав більшості голосів у першому, Ісіба переміг чинну міністерку економічної безпеки Санае Такаічі.

Як пише міжнародна агенція Reuters, він підтримує деякі соціально прогресивні для Японії ідеї, наприклад дозвіл подружнім парам використовувати різні прізвища, проти чого виступає Такаічі та інші консервативні члени ЛДП.

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