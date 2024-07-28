  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

США створять командування об'єднаних сил у Японії

Євгенія Наконечна | Ольга Лебедєва
28 липня 2024 р.

На переговорах у Токіо ухвалили рішення про поглиблення співробітництва США, Японії та Південної Кореї у сфері безпеки. Учасники розкритикували дії РФ і Китаю в регіоні.

https://p.dw.com/p/4ipyh
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава.
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава.Фото: AP

Японія і США розширюють співпрацю у сфері оборони та безпеки. В Японії створять новий штаб об'єднаних сил під командуванням США, якому буде передано функції оперативного командування 54 тисячами військовослужбовців, наголошується в заяві, опублікованій у неділю, 28 липня, за підсумками зустрічі в Токіо у форматі "2+2" за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена, глави Пентагону Ллойда Остіна, міністрів закордонних справ і оборони Японії Йоко Камікави і Мінору Кіхари.

Як передбачається, це рішення зробить армії обох країн більш гнучкими на випадок ескалації криз навколо Тайваню і на Корейському півострові. Наразі американські війська в Японії підпорядковуються Індо-Тихоокеанському командуванню на Гаваях, розташованому за 6500 км з 19-годинною різницею в часі.

Критика дій Росії та Китаю

Крім того, представники США і Японії рішуче розкритикували дії РФ і Китаю у військовій сфері. У заяві вказується на нарощування "провокаційного стратегічного військового співробітництва Росії з КНР", яке передбачає спільні операції і навчання в безпосередній близькості від Японії і підтримку Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Водночас зовнішню політику Пекіна "спрямовано на зміну міжнародного порядку у власних інтересах коштом інших", наголосили американські та японські міністри. У заяві також висловлюється стурбованість у зв'язку з "безперервним і швидким розширенням ядерного арсеналу Китаю, яке триває без будь-якої прозорості щодо його намірів і яке КНР відмовляється визнавати, попри загальнодоступні докази".

Крім того, міністри "рішуче засудили поглиблення співпраці Росії та Північної Кореї", вказавши на закупівлю РФ північнокорейських балістичних ракет для їхнього використання проти України, що є "прямим порушенням резолюцій РБ ООН". При цьому альянс США-Японія є "наріжним каменем миру, безпеки і процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами", зазначили далі учасники зустрічі.

Меморандум про співпрацю Японії, США та Південної Кореї

Перед зустріччю у форматі "2-2" відбулися тристоронні переговори за участю міністра оборони Південної Кореї Сін Вон Сіком, під час яких підписали меморандум про поглиблення співпраці у сфері безпеки. Серед іншого документ закріплює проведення щорічних тристоронніх консультацій та обмін даними щодо програми КНДР з розробки зброї масового ураження. Наступна зустріч відбудеться 2025 року в Сеулі, повідомив міністр оборони Японії Мінору Кіхара.

 

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час візиту до Києва на тлі прапорів України та Японії

Розворот Японії: допомога Києву, відчуження від Москви

Розворот Японії: допомога Києву, відчуження від Москви

Непомітно для багатьох у Європі Японія стала одним із провідних фінансистів України, яка відбиває напад Росії. Що за цим стоїть, і чому у відчуженні Токіо від Москви є винятки?
Конфлікти12 квітня 2024 р.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент України Володимир Зеленський під час саміту G7

Заморожені активи РФ: Японія передасть Україні 3,3 млрд доларів

Заморожені активи РФ: Японія передасть Україні 3,3 млрд доларів

G7 визначила, яким буде внесок країн-членів у 50-мільярдну допомогу Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Економіка17 липня 2024 р.
Тристоронній саміт КНР, Японії та Південної Кореї у Сеулі, 27 травня 2024 року

Китай, Південна Корея та Японія домовилися нарощувати тристоронню співпрацю

Китай, Південна Корея та Японія домовилися нарощувати тристоронню співпрацю

Китай, Південна Корея та Японія нарощуватимуть тристоронню співпрацю, заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Також країни підтвердили, що денуклеаризація КНДР буде в їхніх "спільних інтересах".
Політика27 травня 2024 р.