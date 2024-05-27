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КНР, Південна Корея і Японія домовилися нарощувати співпрацю

Дмитро Шварц
27 травня 2024 р.

Китай, Південна Корея та Японія нарощуватимуть тристоронню співпрацю, заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Також країни підтвердили, що денуклеаризація КНДР буде в їхніх "спільних інтересах".

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Тристоронній саміт КНР, Японії та Південної Кореї у Сеулі, 27 травня 2024 року
Тристоронній саміт КНР, Японії та Південної КореїФото: JEON HEON-KYUN/Pool/REUTERS

Китай, Південна Корея та Японія нарощуватимуть тристоронню співпрацю, зокрема проводитимуть регулярніші спільні саміти. Як передає агенція AFP, про це у понеділок, 27 травня, заявили після зустрічі у Сеулі президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, прем'єр-міністри Китаю та Японії Лі Цян та Фуміо Кісіда.

"Систему тристоронньої співпраці слід зміцнювати. Ми вирішили проводити тристоронні саміти на регулярній основі", - зазначив Юн Сук Йоль та додав, що три країни "вирішили створити прозоре та передбачуване середовище для торгівлі та інвестицій, а також створити безпечний ланцюг поставок".

Прем'єр Китаю Лі Цян у своєму вступному слові заявив, що три країни готові "прагнути до взаємовигідної співпраці", повідомила агенція Xinhua.

Окрім того, хоча питання щодо Північної Кореї офіційно не й було в порядку денному переговорів, після зустрічі Кісіда наголосив, що три країни підтвердили, що денуклеаризація КНДР буде в їхніх "спільних інтересах".

КНДР запускає ще один супутник-розвідник

За декілька годин до зустрічі лідерів Китаю, Південної Кореї та Японії КНДР повідомила останню про плани у період між 27 травня та 4 червня запустити ракету, яка нестиме супутник, передає агентство Reuters. Згодом уряд Південної Кореї заявив, що Північна Корея повідомила про запуск військового розвідувального супутника, який, у разі успіху операції, стане другим супутником-розвідником Пхеньяна на орбіті.

Офіційні особи Сполучених Штатів, Японії та Південної Кореї у відповідь на повідомлення провели телефонні переговори та поділилися думкою, що запуск північнокорейського супутника з використанням технології балістичних ракет порушить резолюції ООН, зазначило міністерство закордонних справ Японії. Як йдеться в електронному листі МЗС Японії, офіційні особи погодилися вимагати від Північної Кореї скасувати запланований запуск.

Уряд Південної Кореї заявив, що КНДР повинна скасувати запуск, зазначивши, що це порушить резолюції Ради Безпеки ООН і створить серйозну загрозу регіональній безпеці. Військові Південної Кореї окремо заявили, що "так званий запуск військового розвідувального супутника" буде актом провокації.

Нагадаємо, що Північна Корея запустила свій перший військовий супутник-шпигун у листопаді минулого року, вивівши його на орбіту після двох попередніх невдалих спроб. Країна заявляла, що супутник зробив фотографії Білого дому США, Пентагону та військових об’єктів Південної Кореї, але не опублікувала жодних знімків. Крім цього, КНДР пообіцяла цього року запустити ще три супутники-розвідники.

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