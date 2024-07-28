США, Японія та Південна Корея посилюють безпекову співпрацю

На тлі поглиблення зв'язків КНДР та Росії міністри оборони США, Японії та Південної Кореї підписали угоду про безпекову співпрацю. Сторони обмінюватимуться даними про ядерний потенціал КНДР в режимі реального часу.

Міністри оборони США, Японії та Південної Кореї підписали в неділю, 28 липня, у Токіо документ про тристоронню співпрацю у сфері безпеки.

Глава Пентагону Ллойд Остін, міністри оборони Японії Мінору Кіхара та Південної Кореї Шин Вон Сік уклали меморандум про співпрацю, спрямований на поглиблення співпраці у сфері безпеки у відповідь на ядерні і ракетні загрози з боку Північної Кореї та її військову інтеграцію з Росією.

Як повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на міністерство оборони, документ має забезпечити умови для тристороннього співробітництва у сфері безпеки на постійній основі, визначає напрямок і принципи для політичних консультацій на високому рівні, обміну інформацією та спільних навчань.

Очікується, що три країни посилять співпрацю для ефективного функціонування системи обміну даними про північнокорейські ракети в режимі реального часу і регулярно проводитимуть спільні навчання, зокрема багатонаціональні Freedom Edge.

Глави оборонних відомств трьох країн планують зустрітися в Сеулі наступного року.

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