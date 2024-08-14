Прем'єр Японії Кісіда піде у відставку у вересні

Фуміо Кісіда складе повноваження голови правлячої японської партії, що означає і відставку з посади прем'єр-міністра країни. До такого кроку його підштовхнула низка скандалів довкола партії та зростання інфляції.

Голова Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії Фуміо Кісіда оголосив у середу, 14 серпня, що не буде переобиратися до керівництва політичної сили після закінчення трирічного терміну повноважень на цій посаді у вересні. Це означає, що він складе повноваження прем'єр-міністра Японії.

Кісіда пояснив, що "це тяжке рішення" було продиктоване бажанням "підштовхнути вперед політичні реформи" в країні.

"Прозорі та відкриті вибори, вільні та енергійні дебати зараз важливіші, ніж будь-коли. Найочевидніший перший крок, щоб показати, що ЛДП зміниться - це мій відхід", - сказав він журналістам.

Кісіда запевнив, що "продовжить робити все можливе на посаді прем'єра до закінчення терміну повноважень у вересні". Він також має намір залишитися в політиці та підтримувати нового главу партії й прем'єра.

Підтримка прем'єра Японії впала на тлі скандалів

Як зазначає агентство Reuters, підтримка японського прем'єра вже давно йде на спад, що пов'язано з суспільним невдоволенням через інфляцію в країні та з серією політичних скандалів усередині ЛДП.

Зокрема, йдеться про фінансування деяких партійців з боку напіврелігійної організації "Церква об'єднання", проти якої в Японії відкрито кілька справ про шахрайство, а також про скандал із присвоєнням частини політичних пожертв членами найбільшої в ЛДП фракції, яку за життя очолював колишній прем'єр Сіндзо Абе.

Нагадаємо, що чоловік, який торік убив Абе, заявляв, що вирішив вдатися до насильства через зв'язок експрем'єра з "Церквою об'єднання".

Фуміо Кісіду замінить жінка?

Новий лідер ЛДП, якого оберуть у вересні, обійме посаду прем'єра Японії. Серед імовірних кандидатів на цю посаду називають колишнього міністра оборони Японії Сіґеру Ісібу, який вже сам висловив бажання балотуватися. Також серед потенційних претендентів міністерка закордонних справ Йоко Камікава, міністр цифрових технологій Таро Коно та колишній міністр довкілля Сіндзіро Коїдзумі, пише Reuters.

За даними агенції Аssociated Press, серед кандидатів, окрім Йоко Камікави, є ще дві жінки, що підвищує ймовірність "прориву" в японській політиці, де традиційно домінують чоловіки. Експерти кажуть, що потреба ЛДП змінити імідж може підштовхнути партію до обрання прем'єром жінки.