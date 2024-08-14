  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаЯпонія

Прем'єр Японії Кісіда піде у відставку у вересні

Степан Смишляєв | Жан Рофе
14 серпня 2024 р.

Фуміо Кісіда складе повноваження голови правлячої японської партії, що означає і відставку з посади прем'єр-міністра країни. До такого кроку його підштовхнула низка скандалів довкола партії та зростання інфляції.

https://p.dw.com/p/4jTS0
Прем'єр Японії Фуміо Кісіда
Кісіда у вересні складе повноваження прем'єр-міністра ЯпоніїФото: AFP

Голова Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії Фуміо Кісіда оголосив у середу, 14 серпня, що не буде переобиратися до керівництва політичної сили після закінчення трирічного терміну повноважень на цій посаді у вересні. Це означає, що він складе повноваження прем'єр-міністра Японії.

Кісіда пояснив, що "це тяжке рішення" було продиктоване бажанням "підштовхнути вперед політичні реформи" в країні.

"Прозорі та відкриті вибори, вільні та енергійні дебати зараз важливіші, ніж будь-коли. Найочевидніший перший крок, щоб показати, що ЛДП зміниться - це мій відхід", - сказав він журналістам.

Кісіда запевнив, що "продовжить робити все можливе на посаді прем'єра до закінчення терміну повноважень у вересні". Він також має намір залишитися в політиці та підтримувати нового главу партії й прем'єра.

Підтримка прем'єра Японії впала на тлі скандалів

Як зазначає агентство Reuters, підтримка японського прем'єра вже давно йде на спад, що пов'язано з суспільним невдоволенням через інфляцію в країні та з серією політичних скандалів усередині ЛДП.

Зокрема, йдеться про фінансування деяких партійців з боку напіврелігійної організації "Церква об'єднання", проти якої в Японії відкрито кілька справ про шахрайство, а також про скандал із присвоєнням частини політичних пожертв членами найбільшої в ЛДП фракції, яку за життя очолював колишній прем'єр Сіндзо Абе. 

Нагадаємо, що чоловік, який торік убив Абе, заявляв, що вирішив вдатися до насильства через зв'язок експрем'єра з "Церквою об'єднання".

Фуміо Кісіду замінить жінка?

Новий лідер ЛДП, якого оберуть у вересні, обійме посаду прем'єра Японії. Серед імовірних кандидатів на цю посаду називають колишнього міністра оборони Японії Сіґеру Ісібу, який вже сам висловив бажання балотуватися. Також серед потенційних претендентів міністерка закордонних справ Йоко Камікава, міністр цифрових технологій Таро Коно та колишній міністр довкілля Сіндзіро Коїдзумі, пише Reuters.

За даними агенції Аssociated Press, серед кандидатів, окрім Йоко Камікави, є ще дві жінки, що підвищує ймовірність "прориву" в японській політиці, де традиційно домінують чоловіки. Експерти кажуть, що потреба ЛДП змінити імідж може підштовхнути партію до обрання прем'єром жінки.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (архівне фото)

Історичний візит в Україну: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідав Бучу

Історичний візит в Україну: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідав Бучу

Японський прем'єр Фуміо Кісіда з несподіваним візитом прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Він уже відвідав Бучу.
Політика21 березня 2023 р.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час візиту до Києва на тлі прапорів України та Японії

Розворот Японії: допомога Києву, відчуження від Москви

Розворот Японії: допомога Києву, відчуження від Москви

Непомітно для багатьох у Європі Японія стала одним із провідних фінансистів України, яка відбиває напад Росії. Що за цим стоїть, і чому у відчуженні Токіо від Москви є винятки?
Конфлікти12 квітня 2024 р.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент України Володимир Зеленський під час саміту G7

Заморожені активи РФ: Японія передасть Україні 3,3 млрд доларів

Заморожені активи РФ: Японія передасть Україні 3,3 млрд доларів

G7 визначила, яким буде внесок країн-членів у 50-мільярдну допомогу Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Економіка17 липня 2024 р.
Більше публікацій