До Києва прибула з неанонсованим візитом глава МЗС Японії

Під час візиту до Києва глава МЗС Японії Йоко Камікава обговорить деталі підготовки конференції з економічного відновлення України, кажуть у Токіо. Раніше про плани Камікави відвідати Україну нічого не повідомлялося.

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава прибула зранку неділі, 7 січня, з неоголошеним візитом до України в неділю. Про прибуття японської урядовиці потягом з Варшави до столиці України Києва повідомила цього дня пресслужба її відомства.

Мета візиту глави японської дипломатії - підкреслити на зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою незмінну позицію японського уряду щодо підтримки України та допомоги країні в "нинішній складній міжнародній ситуації", наголошують у Токіо. Крім того, Камікава планує під час відвідин України обговорити з українською стороною зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру, додали в пресслужбі зовнішньополітичного відомства Японії.

Обговорення деталей підготовки конференції з відбудови України

Японія планує провести в лютому в Токіо конференцію з метою сприяння економічному відновленню України, в якій має взяти участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Під час нинішнього візиту Камікава проконсультується з українською стороною щодо деталей конференції та візьме участь у "церемонії передачі потужного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими", йдеться у повідомленні.

Японія, як одна з провідних демократій світу, котра входить до Великої сімки (G7), запровадила жорсткі санкції проти Росії у відповідь на її повномасштабну агресію проти України та підтримує Україну, надаючи фінансову, гуманітарну й нелетальну допомогу. Однак пацифістська конституція країни не дозволяє Японії постачати Україні зброю напряму, зазначає dpa.

Попередник Камікави Йосімаса Хаясі відвідав Україну у вересні 2023 року. А в березні того року з неанонсованим візитом до України прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, що стало історичним візитом.