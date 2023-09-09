У Київ з візитом приїхав міністр закордонних справ Японії

9 вересня з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрінеться Йосімаса Хаясі. Його в Києві супроводжують керівники японських компаній, зокрема мільярдер Хіросі Мікітані - засновник Rakuten Group.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі приїхав у суботу, 9 вересня, з візитом до України.

Посольство Японії в Україні опублікувало в Facebook відео його прибуття до Києва.

У міністерстві закордонних справ Японії повідомили, що Хаясі зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Міністр підтвердить підтримку Японією України та обговорить міжнародні зусилля задля якнайшвидшого припинення війни Росії проти України.

Читайте також: Японія вивчає можливість передачі Україні артилерійських снарядів - WSJ

Міністра супроводжують керівники японських компаній, зокрема мільярдер Хіросі Мікітані - засновник і генеральний директор "гіганта електронної комерції" Rakuten Group, зауважує агентство Reuters.

Хаясі вже відвідав меморіал жертвам російського вторгнення в Бучі на Київщині.

Тим часом пресслужба українського парламенту повідомила сьогодні, що голова Верховної Ради Стефанчук взяв участь в аудієнції імператора Японії Нарухіто у його палаці. Стефанчук перебуває з візитом у Токіо як запрошений гість на саміт голів парламентів країн Великої сімки (G7).

Нагадаємо, що в березні до Києва раптово завітав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. У міністерстві закордонних справ України назвали його візит історичним.

Читайте також: Японія виділила два пакети допомоги на відбудову України