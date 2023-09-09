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У Київ з візитом приїхав міністр закордонних справ Японії

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
9 вересня 2023 р.

9 вересня з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрінеться Йосімаса Хаясі. Його в Києві супроводжують керівники японських компаній, зокрема мільярдер Хіросі Мікітані - засновник Rakuten Group.

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Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса ХаясіФото: Japan Kyodo News/AP/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі приїхав у суботу, 9 вересня, з візитом до України.

Посольство Японії в Україні опублікувало в Facebook відео його прибуття до Києва.

У міністерстві закордонних справ Японії повідомили, що Хаясі зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Міністр підтвердить підтримку Японією України та обговорить міжнародні зусилля задля якнайшвидшого припинення війни Росії проти України. 

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Міністра супроводжують керівники японських компаній, зокрема мільярдер Хіросі Мікітані - засновник і генеральний директор "гіганта електронної комерції" Rakuten Group, зауважує агентство Reuters.

Хаясі вже відвідав меморіал жертвам російського вторгнення в Бучі на Київщині. 

Тим часом пресслужба українського парламенту повідомила сьогодні, що голова Верховної Ради Стефанчук взяв участь в аудієнції імператора Японії Нарухіто у його палаці. Стефанчук перебуває з візитом у Токіо як запрошений гість на саміт голів парламентів країн Великої сімки (G7).

Нагадаємо, що в березні до Києва раптово завітав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. У міністерстві закордонних справ України назвали його візит історичним.

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