Зеленський - саміту ЄС: Не зрадьте віру українців в Європу

Президент України Володимир Зеленський звернувся онлайн до учасників саміту Європейського Союзу в Брюсселі та закликав розпочати офіційні переговори про членство України в ЄС.

"Цей день увійде в нашу історію. Добре це чи погано для нас, історія зафіксує все. Кожне слово, кожен крок, кожну дію і бездіяльність. Хто за що боровся", - сказав він, згідно з текстом промови, який є в розпорядженні DW.

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"Рішучість - або в Брюсселі, або в Москві"

Зеленський сказав лідерам ЄС, що цей рік вони "пройшли з гідністю", розуміючи, що "зараз не час для напівзаходів чи вагань", тоді як президент РФ Володимир Путін "за цей рік нічого не здобув - ні в боях проти України, ні в спробах розділити європейців".

"Дуже важливо, щоб сьогодні Європа не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали такою, що не заслуговує на довіру, або нездатною приймати рішення, які вона сама собі підготувала", - додав він.

Зеленський наголосив, що сьогодні - день, "коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві". "Люди в Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка Путіна стане нагородою за зустріч у Брюсселі. Путін неодмінно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не віддавайте йому цю першу і єдину перемогу року. Європа повинна перемогти, домовленості повинні бути виконані, а слова повинні мати значення", - сказав він.

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Зеленський: Ми виконали всі зобов'язання

Зеленський зауважив, що Україна зі свого боку "виконала свої зобов'язання". "Ми говоримо про рішення, яке було обіцяне. І я не почув жодного контраргументу, чому ми не повинні виконувати план, погоджений усією Європою. Минулого року Україна отримала чіткі рекомендації, як рухатися далі. Ми ухвалили ключові закони. Ви всі добре знаєте, що ми виконали всі зобов'язання", - сказав він.

Президент додав, що "був чіткий графік для ЄС: сьогодні день для політичного рішення у відповідь на те, чого ми досягли - початок переговорів про вступ з Україною". "10 років тому в Україні люди повстали під прапорами ЄС. Для них це був символ правди, і він повинен залишатися таким. Я прошу вас сьогодні про одне - не зрадьте народ і його віру в Європу", - закликав він.

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Нагадаємо, що 8 листопада Європейська Комісія представила звіт про готовність України до переговорів про вступ у ЄС. У ньому вона рекомендувала розпочати офіційний переговорний процес.

На саміті ЄС 14-15 грудня лідери 27 держав-членів ЄС мають одностайно вирішити, чи прийняти рекомендацію Єврокомісії. Втім прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти.

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