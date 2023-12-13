Вступ України в ЄС: Європарламент закликав почати переговори

На саміті ЄС потрібно схвалити рішення щодо початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС, заявив Європарламент у новій резолюції. При цьому євродепутати засудили заяви Орбана про членство України.

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав лідерів Європейського Союзу під час саміту 14-15 грудня ухвалити рішення про початок офіційних переговорів з Україною та Молдовою про вступ до ЄС.

За резолюцію в середу, 13 грудня, проголосували 468 депутатів, проти - 99, утрималися - 58.

Європарламентарі назвали це одним із найпотужніших геополітичних інструментів у розпорядженні ЄС і стратегічними інвестиціями в мир і безпеку, а також рушієм для демократії та європейських цінностей на всьому континенті.

У резолюції також сказано, що за умови "здійснення певних реформаційних кроків" переговори про вступ також потрібно розпочати з Боснією і Герцеговиною, а Грузії - надати статус кандидата.

Крім того, євродепутати закликали ЄС "встановити чіткі терміни для країн-кандидатів для завершення переговорів про вступ до кінця цього десятиліття".

Водночас, на думку депутатів, "не повинно бути прискореного процесу членства".

Вони наполягають на виконанні Копенгагенських критеріїв, щоб гарантувати, що країни-кандидати і потенційні кандидати демонструють послідовну і стійку відданість демократії, верховенству права, правам людини, повазі та захисту меншин, а також економічним реформам.

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Європарламент засудив заяви Орбана

Також резолюція наголошує на необхідності внутрішніх реформ ЄС паралельно з процесом розширення, щоб "підвищити здатність Євросоюзу ефективно інтегрувати нових членів, у тому числі шляхом запровадження голосування більшістю голосів, яке також застосовуватиметься до рішень у сфері зовнішньої політики та політики безпеки, а також у сферах, пов'язаних з процесом вступу до ЄС".

Депутати закликали наступний склад Європейської Комісії призначити комісара з питань розширення та забезпечити чітке відокремлення двосторонніх питань від політики розширення ЄС.

При цьому європарламентарі засудили заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо початку переговорів з Україною і "нагадали про потенційні негативні наслідки головування Угорщини в Раді ЄС в липні 2024 року".

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