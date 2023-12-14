Вирішальний саміт: лідери ЄС обговорюють допомогу Україні

У Брюсселі розпочався саміт країн ЄС, головна тема якого - підтримка України. Лідери мають ухвалити рішення про початок переговорів щодо її вступу до ЄС, макрофінансову та військову допомогу, а також санкції проти РФ.

У Брюсселі в четвер, 14 грудня, розпочалося останнє у 2023 році засідання Європейської ради. Глави урядів і держав Європейського Союзу мають ухвалити низку ключових рішень, що стосуються майбутнього України: чи починати переговори про її вступ до ЄС до кінця року, чи виділяти макрофінансову допомогу країні на суму 50 мільярдів євро з довгострокового бюджету ЄС, а також яку суму військової допомоги Києву нададуть із Європейського фонду миру.

Крім того, очікується, що буде схвалено дванадцятий пакет санкцій щодо Росії і порушено тему заморожених у ЄС активів центрального банку РФ.

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Саміт розпочався на пів години пізніше через ранкові зустрічі голови Європейської ради Шарля Мішеля з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорський прем'єр - єдиний з європейських лідерів, який виступає проти початку переговорів про членство України та виділення їй макрофінансової допомоги з бюджету ЄС. Оскільки всі рішення мають бути ухвалені одноголосно, очікується, що дводенний саміт може затягнутися.

Орбан: немає причин вести переговори з Києвом про членство

Перед початком саміту у четвер Орбан прокоментував питання виділення макрофінансової допомоги Києву та повторив свою позицію щодо початку переговорів про членство України у спільноті. "Гроші для України на найближче майбутнє вже закладені в бюджет. Що стосується довгострокової перспективи і більших сум, то ми повинні виділяти їх не з бюджету", - заявив Орбан, прибувши на засідання ради.

За його словами, "немає причин вести переговори про членство України зараз", оскільки вона не виконала всі сім умов, висунутих Єврокомісією.

Боррель про підтримку України: Це екзистенціальне питання

Продовжувати і збільшувати політичну, військову та економічну підтримку України закликав верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель, підкресливши, що йдеться про безпеку Євросоюзу. "Це екзистенціальне питання для Європи", - вказав він.

Що стосується початку переговорів про членство, то Боррель нагадав, що Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України і продовжить наполягати на своєму рішенні.

Шольц: Важливо допомогти Україні далі чинити опір апгресії

Німеччина повністю підтримує пропозиції Європейської комісії щодо України, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. На його думку, цей саміт має стати знаковим.

"Важливо одне - щоб нам вдалося здійснити надання Україні фінансової допомоги і тим самим створити підґрунтя для того, щоб Україна могла й надалі чинити опір російській агресії. Вона триває, і тому також важливо направити чіткий знак підтримки", - сказав він. Це, на його думку, має стати "сигналом для мужнім громадянам України, які захищають свою країну".

"А також президенту Росії, який повинен знати, що не може розраховувати на те, що ЄС і його члени послаблять підтримку України", - застеріг німецький канцлер.