Зеленський: РФ з березня випустила пів тисячі ракет і дронів

Володимир Зеленський закликав партнерів посилити українську ППО, адже лише від початку цього місяця російські агресори випустили по Україні майже 500 ракет і ударних дронів та майже тисячу керованих авіабомб.

Президент України Володимир Зеленський назвав приблизну кількість застосованих російськими військами засобів повітряного ураження проти українських військових і цивільних у поточному місяці.

Згідно з оприлюдненими ним у вівторок, 19 березня, даними, з початку березня РФ випустила по Україні 130 ракет різних типів, понад 320 ударних дронів типу Shahed і майже 900 керованих авіабомб (КАБ).

Попри це, за словами Зеленського, "Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони".

Водночас він закликав західних партнерів надавати подальшу допомогу для посилення протиповітряної оборони (ППО) України. "Ми потребуємо більшого захисту - цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. "Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні", - наголосив Зеленський.

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Заклик до партнерів на тлі 20-го засідання у форматі "Рамштайн"

Раніше цього дня на німецькій авіабазі "Рамштайн" розпочалося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн". Міністр оборони США Ллойд Остін який головує під час засідання, заявив що "Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки". Він також запевнив, що Вашингтон і надалі готовий "надати Україні ресурси, необхідні для протистояння агресії Кремля".

На засіданні присутня українська делегація, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров. "Пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії. Постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка", - повідомила пресслужба міноборони України.

Днями видання The Telegraph застерігало, що Україна до кінця березня може вичерпати запас ракет для ППО.