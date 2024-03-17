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В України вичерпується запас ракет для ППО - The Telegraph

Дмитро Шварц
17 березня 2024 р.

Україна вже до кінця березня може вичерпати запас ракет для протиповітряної оборони своїх міст, про що повідомила британська газета The Telegraph. Це призведе до того, що буде збиватися лише кожна п'ята російська ракета.

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Стрільба ракетою системи ППО IRIS-T в Україні
Стрільба ракетою системи ППО IRIS-T в УкраїніФото: Air Force Ukraine

Україна вже до кінця березня може вичерпати запас ракет для протиповітряної оборони (ППО) своїх міст, повідомила в суботу, 16 березня, британська газета The Telegraph.

"Це означає, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п'яти російських ракет, як це робиться зараз, невдовзі Україні доведеться розрахувати свої системи протиповітряної оборони на збиття лише однієї ракети з п'яти", - зазначає видання.

The Telegraph також вказує на те, що запаси ракет "стрімко скорочуються", і "це матиме значний ефект для міст".

Нагадаємо, 15 березня російські війська завдали удар по Одесі балістичними ракетами "Іскандер-М" з території окупованого Криму, внаслідок чого загинула 21 людина. Як зазначала у коментарі українським ЗМІ речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, "робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно, це зброя, яка надзвичайно важка для ураження".

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www.telegraph.co.uk