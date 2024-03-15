РФ вдарила по Одесі балістикою з Криму - Сили оборони Півдня

Удару по Одесі 15 березня війська РФ завдали балістичними ракетами "Іскандер-М" з території окупованого Криму, повідомили в командуванні Сил оборони Півдня. Кількість загиблих внаслідок цього удар узросла до 16.

Удару по Одесі у п'ятницю, 15 березня, російські війська завдали балістичними ракетами "Іскандер-М" з території окупованого Криму, повідомили у командуванні Сил оборони Півдня України.

"Внаслідок ракетної атаки по об'єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі", - йдеться у повідомленні у Telegram.

Як зазначала у коментарі українським ЗМІ речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, серед загиблих та постраждалих є медичні працівники, а також рятувальники - вони прибули на місце першого удару надавати допомогу, коли відбувся повторний удар. За її словами, “робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно, це зброя, яка надзвичайно важка для ураження”.

Кількість загиблих зросла до 16

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 16. Ще 55 людей з пораненнями знаходяться у лікарні, додав він.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що загалом 73 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. "На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого", - зазначив він у Telegram.

Водночас депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов у дописі у Facebook повідомив, що внаслідок ракетного удару загинули ексзаступник мера Одеси Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі" Національної поліції України Олександр Гостіщев.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами типу Shahed-136/131. Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України, всі 27 ударних дронів РФ сили ППО збили. Крім того, РФ атакувала Україну сімома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 Харківщину та Донеччину, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 - Полтавщину. Про збиття цих повітряних цілей українські військові не повідомили.