РФ атакувала ракетами і дронами: на Вінниччині є загиблі

Росія знову атакувала Україну дронами. Сили ППО зуміли збити всі випущені росіянами ударні дрони. Втім, на Вінниччині є жертви.

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 15 березня, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України, російські війська запустили 27 ударних дронів типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Ахтарська та Курської області в РФ.

"В результаті бойової роботи збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей", - повідомляють Повітряні сили.

Крім того, російські агресори атакували Україну сімома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині. Про збиття цих повітряних цілей українські військові не повідомили.

Пошкодження та постраждалі на Вінниччині

На Вінниччині внаслідок повітряної атаки РФ одна людина загинула на місці і четверо госпіталізовано, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Згодом чиновник уточнив, що у лікарні померла жінка, таким чином до двох зросла кількість жертв атаки РФ по області.

Як уточнили в Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС), росіяни завдали удар безпілотником по цивільній інфраструктурі області. "В Тульчинській громаді через падіння уламків БПЛА пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей отримали травми та госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

На Київщині збили близько 15 дронів

Як зауважили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), на столицю дрони заходили із північного напрямку. "Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ - приблизно півтора десятка - були уражені ще на підступах до міста", - йдеться у повідомленні.

Загалом повітряна тривога в Києві тривала майже годину. За попередніми даними КМВА, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, в ніч на 14 березня росіяни запустили по України 36 безпілотників-камікадзе типу Shahed-131/136, з яких українським оборонцям вдалося збити 22.

Масовані атаки РФ: наскільки це виснажує ППО України? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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