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Ракетний удар РФ по Одесі: 14 загиблих, 46 поранених

Олександр Куницький
15 березня 2024 р.

Унаслідок російського ракетного удару по Одесі, за попередніми даними, загинуло 14 людей, 46 отримали поранення.

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Рятувальники в Одесі
Серед загибилих - рятувальники (ілюстративне фото)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Odesa Region/REUTERS

Кількість жертв ракетного удару РФ по Одесі зросла до 14 людей, ще 46 отримали поранення. Про це у п'ятницю, 15 березня, повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

"Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - написав він у Telegram, додавши, що завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. 

Напередодні Кіпер повідомляв про двох загиблих. В Офісі генерального прокурора зазначили, що пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

Як зауважили правоохоронці, ракетну атаку по Одесі росіяни близько 11:00. Прокурори вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Одеса постійно страждає через російські обстріли. Зокрема, ракетний удар по місту війська РФ завдили 6 березня, коли в Одесі відвідували прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

2 березня один з російських дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерховий будинок спального району. Унаслідок атаки загинуло 12 людей, серед них п'ятеро дітей віком до десяти років. 

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