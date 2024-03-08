Зеленський не знає, чи був він ціллю удару РФ по Одесі

Російська ракета вибухнула за 300-400 метрів від Володимира Зеленського та прем’єра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час удару по Одесі 6 березня. Президент України заявив, що не знає, по кому було завдано цього удару.

Під часудару по Одесі, якого війська РФ завдали в середу, 6 березня, балістична ракета вибухнула за 300-400 метрів від президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Про це заявив сам Зеленський у інтерв'ю італіському журналісту Бруно Веспі для телеканалу Rai1.

За словами президента, під час атаки він і прем'єр Греції перебували на території порту. "В кількох сотнях - 300-400 - метрів був удар балістичною ракетою. Ракета дуже швидко прийшла. Сирена почала працювати, але дуже недовго, тому що удар, ми розумієм, йшов з окупованого Криму. Дуже швидко, я думаю, що не вдалося командам зреагувати", - розповів він.

"Я не знаю, по кому був цей удар", - додав президент України.

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Зеленський зауважив, що очільник грецького уряду був дуже здивований тим, що сталося. "Складно сказати, куди били російські терористичні війська, але в будь-якому разі це поза здоровим глуздом", - додав він.

Водночас, на запитання журналіста щодо того, скільки разів російська сторона вчиняла замахи на його життя, Зеленський відповів, що, за даними українських спецслужб, "більше 10".

"В Україні всі наші люди, військові на фронті ризикують щодня своїм життям, цивільні, по яких такі удари, як були в Одесі, ризикують також... Я президент своєї країни, тому я також ризикую. Я повинен бути в таких самих умовах, як і кожен українець", - додав він.

Ракетний удар по Одесі

Внаслідок ракетного обстрілу Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей, повідомив тоді у коментарі ЗМІ речник командування Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він також зазначив, що війська РФ завдали удару по портовій інфраструктурі міста.

Своєю чергою речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що удару, ймовірно, було завдано балістичною ракетою, яка влучила в одну з будівель. Вона наголосила, що атака не була пов'язана із візитом в Одесу Міцотакіса і Зеленського, про що раніше писали окремі ЗМІ.

В російському міністерстві оборони тоді заявили, що під час атаки був уражений ангар, в якому нібито готували до використання "безекіпажні катери".