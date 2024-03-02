Дрони атакували Одесу і Харків: є загиблі та поранені

Російський дрон в Одесі влучив у дев'ятиповерхівку. У Харкові пошкоджені автівки і житлові будинки.

Росіяни уночі 2 березня здійснили чергову атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136" по Україні. Вісім ударних безпілотників спрямували з акваторії Чорного моря на Одещину, повідомляють сили оборони Півдня. Підрозділи ППО протягом години відбивали цю атаку, знищивши сім цілей.

Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-ти поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована.

Читайте також: Париж пообіцяв Києву сотню сучасних дронів французького виробництва

Вже відомо про двох загиблих та 7 постраждалих, серед яких вагітна жінка та маленька дитина. Про це повідомив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Триває розбір завалів.

Харків атакували безпілотниками

Окупанти завдали також ударів безпілотниками по місту Харків проти ночі 2 березня. На цю хвилину виявили загорання двох автомобілів. Про це повідомив очільник Харківської обласної адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram. За його словами, наразі про постраждалих невідомо. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Ліквідація наслідків триває.