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У Одесі є загиблі і поранені внаслідок ракетного удару РФ

Ольга Журавльова
15 березня 2024 р.

У місті пролунала серія вибухів. Обласна адміністрація повідомляє про ракетний удар по Одесі. Загинули фельдшер та співробітник ДСНС.

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Руйнування в Одесі
Рятувальник в Одесі, грудень 2019Фото: Oleksandr Gimanov/AFP/Getty Images

Одеса удень п'ятниці, 15 березня, зазнала ракетного удару. Унаслідок атак є постраждалі, повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

На місці працюють всі відповідні служби. Дані про руйнування і потерпілих уточнюються.

 

"Унаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені", - уточнив згодом Кіпер.

Перед цим Одеса потрапила під ракетний удар військ РФ 6 березня, коли місто відвідували прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

2 березня один з російських дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. У результаті атаки загинуло 12 людей, серед них п'ятеро дітей віком до десяти років. 

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