У Одесі є загиблі і поранені внаслідок ракетного удару РФ

У Одесі є загиблі і поранені внаслідок ракетного удару РФ15 березня 2024 р.
Одеса удень п'ятниці, 15 березня, зазнала ракетного удару. Унаслідок атак є постраждалі, повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
На місці працюють всі відповідні служби. Дані про руйнування і потерпілих уточнюються.
"Унаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені", - уточнив згодом Кіпер.
Перед цим Одеса потрапила під ракетний удар військ РФ 6 березня, коли місто відвідували прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.
2 березня один з російських дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. У результаті атаки загинуло 12 людей, серед них п'ятеро дітей віком до десяти років.
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