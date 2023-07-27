Cтавка в Дніпрі: Зеленський привітав Залужного і Сирського

На виїзному засіданні Ставки верховного головнокомандувача у Дніпрі обговорили масштабну перевірку військкоматів. На особливому контролі - 11 областей.

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер, 27 липня, виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі.

На засіданні обговорили ситуацію на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій України. Також опрацювали питання забезпечення військ боєприпасами та проаналізували результативність використання наявних систем протиповітряної оборони (ППО) й шляхи підсилення повітряного щита, повідомив Зеленський.

Привітання Залужного та Сирського

Зеленський заслухав, зокрема, доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України (ЗСУ) Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Президент привітав їх з минулим днем народження. Залужного, який народився 8 липня, він нагородив іменною вогнепальною зброєю, а Сирському, який народився 26 липня, подарував картину, що "відображає подвиг українських воїнів і повагу до них".

Масштабна перевірка військкоматів

Крім того, за словами Зеленського, обговорювалась перевірка територіальних центрів комплектування (раніше військові комісаріати. - Ред.), яка "добігає кінця". "11 областей - на особливому контролі", - наголосив президент.

Зеленський доручив створити комісію міністерства оборони для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України після викриття колишнього Одеська воєнкома. Про результати суспільству обіцяли повідомити до кінця липня.