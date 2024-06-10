Зеленський про Сумщину: Російський прапор у Рижівці знищено

Президент України спростував заяви з РФ про "взяття кадирівцями" села Рижівка в Сумській області. За його словами, окупанти спробували реалізувати там операцію пропагандистського характеру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повністю контролюють ситуацію в прикордонні Сумської області.

"Що стосується села Рижівка, війська РФ спробували реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - йдеться у Telegram-каналі президента.

Також Зеленський повідомив, що на Сумщині "продовжується активність російських диверсійних груп", і що "їх знищують".

Прикордонники: "Кадирівці" зайшли пофотографуватися

Увечері 9 червня в Telegram-каналі голови Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова заявили про нібито захоплення бійцями полку "Ахмат" села Рижівка на кордоні з російською Курською областю та оприлюднили відеокадри, на яких не можна ідентифікувати локацію.

Голова Білопільської громади, до якої належить село, Юрій Зарко сказав в ефірі "Радіо Свободи", що відео з каналу Кадирова не відповідає дійсності, оскільки в Рижівці немає таких будівель, які зображені на кадрах. Він запевнив, що прикордонний населений пункт перебуває під контролем українських військових. За даними місцевої влади, в селі станом на 22 травня 2024 року залишилося сім людей.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко запевнив в ефірі національного телемарафону, що боєзіткнень з українськими підрозділами в Рижівці не було. Він не виключив, що могла бути робота російської диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ). "Зважаючи, що це були підрозділи "Ахмату", а ми добре пам'ятаємо, що це - "тікток-війська", вони туди зайшли пофотографуватися, щоб створити картинку і продовжувати інформаційно-психологічний вплив", - сказав він. За його словами, просування РФ на цьому напрямку не фіксується, а за останній період кількість спроб заходу ДРГ і боєзіткнень з ними на Сумщині загалом навіть зменшилась.

Керівник "Центру протидії дезінформації" при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко припустив, що окупанти таким чином спробували "промацати оборону в напрямку Рижівки". "Порівнювати ситуацію з Харківською областю не варто. Чи лишається загроза дій росіян в прикордонні - так", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов усередині травня на тлі наступу РФ на Харківську область заявляв, що варто очікувати наступу росіян у напрямку Сум.