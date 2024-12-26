Зеленський поговорив з президентом Сербії: Ціную наш діалог

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 грудня, провів телефонну розмову із президентом Сербії Александаром Вучичем. Під час неї політики обговорили розвиток відносин між країнами, повідомив український лідер в дописі у Telegram.

"Подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Скоординували наші зусилля на спільному шляху до ЄС. Президент Вучич привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир", - йдеться у повідомленні Зеленського. Окрім того, він вказав, що на початку цього тижня прийняв вірчі грамоти у нового посла Сербії.

"Дуже ціную наш діалог (з Вучичем. - Ред.). Максимум конструктивних відносин для України та спільної з партнерами безпеки", - додав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Нещодавно Вучич вперше за 2,5 роки зідзвонився з Путіним

Нагадаємо, що 20 жовтня Вучич провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова, яка стала першою з травня 2022 року, відбулася на тлі запрошення Вучича на саміт БРІКС й у день 80-ої річниці звільнення Бєлграда від фашистської окупації у Другій світовій війні.

У соцмережах Вучич також написав, що звільнення міста було б неможливе "без підтримки Червоної Армії та наших радянських друзів" та назвав цей день днем "великого значення для Європи, Сербії та Росії".

Хоча Сербія, яка є кандидаткою на вступ в Європейський Союз, засудила порушення територіальної цілісності України Росією після початку повномасштабного вторгнення, вона відмовилася запроваджувати санкції щодо РФ. У жовтні Вучич заявив, що ця позиція не зміниться.