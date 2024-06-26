Зеленський підписав закон про статус англійської мови

Закон закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Президент України Володимир Зеленський підписав у середу, 26 червня, ухвалений раніше Верховною Радою закон "Про застосування англійської мови в Україні". Це випливає з картки відповідного законопроєкту на сайті парламенту .

Англійська - одна з мов міжнародного спілкування в Україні

Закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Він визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською, а також унормовує особливості застосування англійської в роботі органів державної влади, місцевого самоврядування, в галузях освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я.

Сам законопроєкт Зеленський вніс у Раду в червні 2023 року, однак тоді документ містив суперечливий пункт щодо показу англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу. 4 червня цього року народні депутати схвалили закон у другому читанні - без цієї норми.

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