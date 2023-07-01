В уряді пояснили переваги відмови від дубляжу фільмів

Фільми англійською без дубляжу "прокачають скіли" українців зі знання цієї мови та допоможуть розвинути український кінематограф, вважає Федоров. Законопроєкт ще обговорюватимуть з громадськістю, каже Ткаченко.

Поступове впровадження в кінотеатрах англомовних фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф, переконаний віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"З'явиться більше топових українських стрічок, а режисери та актори зможуть продемонструвати свій максимум. Український кінематограф залучатиме більше інвестицій. У подальшому це створить новий бум в індустрії українських фільмів", - аргументував свою позицію віцепрем'єр у дописі в Telegram у суботу, 1 липня, коментуючи законопроєкт президента Володимира Зеленського про застосування англійської мови в Україні.

Федоров також впевнений, що перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу "прокачає скіли" українців зі знання англійської мови. "Значна кількість країн показують кіно англійською із субтитрами. Україна об'єднує найуспішніші світові кейси, щоб кожен вивчив англійську мову", - додав віцепрем'єр.

Він також висловив переконання, що дубляж переходитиме у сферу стримінгових компаній. Як приклад він навів сервіс Netflix, на якому за час повномасштабного російського російського вторгнення пропозиція з українським дубляжем зросла і, на думку урядовця, й надалі зростатиме.

Деталі обіцяють обговорити з суспільством

Водночас віцепрем'єр запевнив, що певні деталі законопроєкту можуть змінитися між першим і другим читанням у парламенті. "Це питання обговорень і дискусій. Разом з міністерством культури та інформаційної політики і міністерством освіти та науки продовжуємо активно збирати та аналізувати ваші відгуки й ідеї. Дякую кожному, хто ділиться своєю думкою. Це допомагає нам напрацювати спільне бачення", - написав він.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також запевнив, що проєкт обговорюватимуть з громадськістю та "основними стейкхолдерами".

Ткаченко: Будемо білінгвами, але україно- та англомовними

Загалом Ткаченко висловив підтримку ініціативи Зеленського. На думку міністра, із запровадженням стратегії навчання та використання англійської мови як мови міжнаціонального спілкування зростатиме "вартість кожного українця на ринку праці" та з'являться "нові перспективи співпраці зі світом".

"Відкриваємо для себе світовий простір, набагато ширший за "руський мір". В перспективі ми залишимося білінгвами (які, як свідчить наука, набагато адаптивніші та швидші в прийняті рішень), але тепер україно- та англомовними", - написав міністр у Telegram.

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Законопроєкт щодо статусу англійської в Україні

28 червня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, яким пропонується офіційно закріпити її статус як однієї з мов міжнародного спілкування в країні.

Серед іншого, законопроєкт передбачає, що з 2027 року всі англомовні фільми в Україні в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською. При цьому передбачається перехідний період - у 2025 році мовою оригіналу мають демонструвати не всі, а лише половину фільмів, а в 2026 році - три чверті.

Необхідність ухвалення законопроєкту пояснюється тим, що Україна має статус кандидата в члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар'єром. "Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською", - йдеться в пояснювальній записці. Трансформація статусу англійської мови в Україні є "необхідністю і стратегічним кроком до повноцінного членства в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", зазначається в пояснювальній записці.

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