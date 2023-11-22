ВР схвалила за основу закон про англійську мову: дубляж буде

Пропозицію Зеленського показувати в кіно англомовні фільми в оригіналі з українськими субтитрами депутати вилучили з законопроєкту.

Верховна Рада прийняла в середу, 22 листопада, законопроєкт про статус англійської мови в Україні в першому читанні. Про це повідомляє народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Законопроєкт вніс у парламент президент України Володимир Зеленський. Ним пропонується офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Він унормовує особливості застосування англійської в роботі органів державної та місцевої влади, в сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я тощо.

Зокрема, пропонується визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською. Йдеться про осіб, які претендують на посади в державній службі, військовослужбовців офіцерського складу за контрактом, поліцейських, прикордонників, прокурорів, податківців і митників.

Серед іншого, англійська може використовуватись у діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

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Англійська в садочках, транспорті та на кордоні?

У запропонованій Зеленським редакції передбачалось, що в музеях, аеропортах, вокзалах, портах, усіх видах громадського транспорту інформація дублюватиметься англійською поруч з українською.

На державному кордоні з іноземцями, які не володіють українською, прикордонний та митний контроль мають здійснювати англійською або іншою мовою, "прийнятною для сторін".

А в дитячих садочках учні старшого дошкільного віку обов'язково вивчатимуть англійську.

Водночас законопроєкт ще може зазнати змін під час розгляду в другому читанні.

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Дубляж кіно українською залишиться

Так, Зеленський пропонував, що англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року - половину, в 2026 - три чверті, а з 2027 року - всі. На придбання квитків у ці роки держава мала надавати грошову допомогу.

Втім норма про відмову від дубляжу викликала суспільний резонанс.

Як повідомив нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк, рішенням комітету цю норму вилучили, тому в проголосованій парламентом редакції її вже немає.

Нагадаємо, Зеленський мотивував необхідність ухвалення закону тим, що Україна має статус кандидата в члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар'єром. "Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською", - йдеться в пояснювальній записці.

Трансформацію статусу англійської мови в Україні він назвав "необхідністю і стратегічним кроком до повноцінного членства в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін".

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