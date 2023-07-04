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Мовний омбудсмен критикує проєкт Зеленського про англійську

Анастасія Шепелева
32 хв. тому

Кремінь вважає, що спроби застосувати в Україні режим двомовності є неконституційними, а заміна дубляжу в кінотеатрах субтитрами обмежить права українців на інформацію та послуги державною мовою.

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Уповноважений з захисту української мови Тарас Кремінь
Уповноважений з захисту української мови Тарас КреміньФото: Anna Fil/DW

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розкритикував у вівторок, 4 липня, законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо статусу англійської мови

"Спроби застосувати в Україні режим двомовності - неконституційні. В рішенні Конституційного суду України від 14 липня 2021 року наголошується, що жоден громадянин України не зобов'язаний володіти іншою мовою, ніж державна. Також зазначається, що будь-яка загроза національній мові означає загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні на сайті мовного омбудсмена.

Кремінь нагадав, що питання застосування англійської мови в Україні регулюється багатьма законами: "Про освіту", "Про повну загальну освіту", "Про вищу освіту", "Про державну службу" тощо. "Ми як європейська країна маємо володіти мовами країн-членів Європейського Союзу, куди подали заявку на вступ. Відповідно, і українська матиме статус офіційної мови ЄС. Тому питання поширення української за кордоном - серед пріоритетів і завдань держави," - додав він.

Кремінь: Заміна дубляжу титрами обмежить права українців

Окремо уповноважений з захисту української мови застеріг від ініціативи заміни дубляжу англомовних фільмів у кінотеатрах титруванням. На його переконання, це обмежить права українців на інформацію та послуги державною мовою.

"В цій категорії можуть опинитися наші діти, які не зможуть переглянути мультиплікаційний чи художній фільм, оскільки їхній рівень володіння англійською буде недостатнім. Це стосується і категорій осіб з особливими потребами, людей поважного віку тощо", - пояснив він і висловив сподівання, що народні депутати значно доопрацюють законопроєкт Зеленського.

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Ініціатива Зеленського щодо застосування англійської в Україні

Законопроєктом Зеленського щодо статусу англійської мови пропонується офіційно закріпити її статус як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Згідно з документом, англійську обов'язково вивчатимуть в садочках, муситимуть знати посадовці, а англомовні фільми в кінотеатрах показуватимуть в оригіналі з субтитрами: з 2025 року - половину, в 2026 - три чверті, а з 2027 року - всі. На придбання квитків у ці роки держава надаватиме грошову допомогу.

У пояснювальній записці до проєкту закону трансформація статусу англійської мови в Україні називається "необхідністю та стратегічним кроком до повноцінного членства в ЄС".

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