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Зеленський ініціює показ англомовного кіно лише в оригіналі

Олександр Куницький | Віолетта Чайковська
4 год. тому

Президент України вніс на розгляд парламенту законопроєкт щодо статусу англійської мови. Її обов'язково вивчатимуть в садочках, муситимуть знати посадовці, а фільми в кінотеатрах показуватимуть в оригіналі з субтитрами.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 червня, вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про застосування англійської мови в Україні.

Ним пропонується офіційно закріпити її статус як однієї з мов міжнародного спілкування в країні.

Обов'язок володіти англійською мовою

Законопроєкт унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, місцевого самоврядування, в сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я тощо.

Зокрема, пропонується визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською. Йдеться про осіб, які претендують на посади в державній службі, військовослужбовців офіцерського складу за контрактом, поліціянтів середнього та вищого складу Національної поліції України, прикордонників, прокурорів, податківців і митників.

Серед іншого, англійська може використовуватись у діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Англійська - з садочка

У першій статті законопроєкту зазначається, що "держава сприяє вивченню англійської мови громадянами України".

Передбачається, що в дитячих садочках учні старшого дошкільного віку обов'язково вивчатимуть англійську.

Англомовні фільми - лише в оригіналі

Англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року - половину, в 2026 - три чверті, а з 2027 року - всі. На придбання квитків у ці роки держава надаватиме грошову допомогу.

У музеях, аеропортах, вокзалах, портах, усіх видах громадського транспорту інформація має дублюватися поруч із українською також англійською мовою. На державному кордоні з іноземцями, які не володіють українською, прикордонний та митний контроль мають здійснювати англійською або іншою мовою, "прийнятною для сторін".

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Стратегічний крок до членства в ЄС

Необхідність ухвалення законопроєкту пояснюється тим, що Україна має статус кандидата в члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар'єром. "Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською", - йдеться в пояснювальній записці.

Трансформація статусу англійської мови в Україні називається "необхідністю і стратегічним кроком до повноцінного членства в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін". Крім того, англійська мова - мова міжнародних конференцій та спортивних змагань, комунікації міжнародного наукового товариства та бізнес-спільноти, а також лідер серед мов в інтернеті, пояснюється в супровідних до законопроєкту документах.

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