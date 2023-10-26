Вимога ЄС: Зеленський підписав закон про фінмоніторинг PEP

Ухвалення закону про РЕР було умовою вступу України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від МВФ. Зеленський очікує тепер на початок переговорів для вступу до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський підписав у четвер, 26 жовтня, закон про довічний статус політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) і про посилення їх фінансового моніторингу.

Про це Зеленський розповів під час онлайн-звернення до учасників саміту ЄС у Брюсселі. "Перед нашою зустріччю, я підписав дуже важливий - саме євроінтеграційний закон. Закон про політично значущих осіб. Це один із ключових законів, ухвалених, щоб виконати рекомендації Єврокомісії для відкриття переговорів про членство України в ЄС. Закон значно посилює фінансовий моніторинг публічних персон, і в будь-якій країні для політичного класу непросто ухвалювати такі рішення. Але зараз такий час, коли не обійтися простими рішеннями", - пояснив він.

Читайте також: 50 мільярдів євро від ЄС: Києву висувають жорсткі вимоги щодо корупції та шахрайства

Зеленський заявив, що Україна "практично реалізувала" усі сім рекомендацій Єврокомісії. Тепер він розраховує про початок євроінтеграційних перемовин.

"Це ваше рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті, і багато в чому воно визначить увесь подальший шлях Євросоюзу. Або виграє вся наша з вами Європа разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі - разом із Грузією та Білоруссю, або… виграє минуле", - сказав Зеленський європейським лідерам.

Він також закликав ЄС посилити санкційний тиск на РФ і активніше боротися з обходом Кремлем запроваджених санкцій. "Намагання Росії завадити вступу України в ЄС чи НАТО - це не просто про нашу державу, це про значно більше. Це про те, щоб могти забрати з Євросоюзу чи НАТО будь-який народ, який уже там, навіть не питаючи волі цього народу, а вирішивши все за нього", - додав Зеленський.

Що передбачає закон про фінмоніторинг

Український парламент ухвалив закон про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб у другому читанні 17 жовтня.

Політично значущі особи (PEP) - це особи, котрі обіймають важливі державні посади. До них належать, наприклад, президент, прем'єр-міністр, члени уряду, народні депутати, секретар РНБО, голова та члени правління Нацбанку, голови та судді Конституційного та Верховного судів, вищих спеціалізованих судів тощо. Прирівняними до РЕР особами є члени їхніх родин та пов'язані особи, наприклад, ділові та бізнес-партнери.

Тепер вони мають пожиттєво бути під фінансовим контролем. Це означає, наприклад, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.

Читайте також: Пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб - більше шкоди, ніж користі?