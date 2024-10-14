Зеленський може представити "план перемоги" 16 жовтня - ОПУ

Президент України Володимир Зеленський може представити так званий "план перемоги" у війні, розв'язаній Росією, під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня, заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

"У середу, 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу - це публічне представлення "плану перемоги", - написав він у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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Зеленський теж анонсував представлення "плану перемоги"

Крім того, у вечірньому зверненні 14 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що "план перемоги" цього тижня буде представлений європейським партнерам України. Він повідомив, що заслухав доповідь віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної "про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд щодо геополітичного пункту "плану перемоги". Зеленський додав, що військові на своїх рівнях працюють із партнерами "щодо воєнних пунктів".

"Звісно, "план перемоги" буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка", - наголосив український лідер.

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