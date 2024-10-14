  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Зеленський може представити "план перемоги" 16 жовтня - ОПУ

Анастасія Шепелева
14 жовтня 2024 р.

Радник керівника ОПУ Сергій Лещенко припустив, що запланований виступ президента у Верховній Раді 16 жовтня передбачає публічну презентацію "плану перемоги".

https://p.dw.com/p/4lmWU
Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський може представити так званий "план перемоги" у війні, розв'язаній Росією, під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня, заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

"У середу, 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу - це публічне представлення "плану перемоги", - написав він у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

Читайте також: Зеленський: Є можливість закінчити війну не пізніше 2025 року

Зеленський теж анонсував представлення "плану перемоги"

Крім того, у вечірньому зверненні 14 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що "план перемоги" цього тижня буде представлений європейським партнерам України. Він повідомив, що заслухав доповідь віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної "про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд щодо геополітичного пункту "плану перемоги". Зеленський додав, що військові на своїх рівнях працюють із партнерами "щодо воєнних пунктів".

"Звісно, "план перемоги" буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка", - наголосив український лідер.

Читайте також: Україна презентує партнерам у Європі стратегію примусу РФ до миру

"План перемоги" Зеленського: на що погодиться Захід

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Українські військові на Сумщині

Подоляк: "План перемоги" представлять українцям найближчими днями

Подоляк: "План перемоги" представлять українцям найближчими днями

Радник голови ОП України пообіцяв, що Зеленський днями без деталей презентує українцям "план перемоги", який він вже представив партнерам.
Конфлікти13 жовтня 2024 р.
Очільник офісу президента України Андрій Єрмак (фото з архіву)

Єрмак: Партнери розуміють, для чого "план перемоги"

Єрмак: Партнери розуміють, для чого "план перемоги"

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував підсумки візити Володимира Зеленського до європейських столиць.
Політика12 жовтня 2024 р.
Володимир Зеленський (л) та Олаф Шольц у Берліні, 11 жовтня 2024 року

Зеленський в Берліні: нова військова допомога Києву і "план перемоги" України

Зеленський в Берліні: нова військова допомога Києву і "план перемоги" України

Президент України Володимир Зеленський прилетів до ФРН і зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. Про що вони говорили і як оцінили у Берліні "план перемоги" України?
Політика11 жовтня 2024 р.
Більше публікацій