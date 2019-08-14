Сергій Лещенко - український політик, публіцист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Лещенко".

Сергій Лещенко - депутат Верховної Ради України восьмого скликання, входив до фракції "Блок Петра Порошенка". Сергій Лещенко був членом правління партії "Демократичний альянс". У грудні 2019 року Сергія Лещенка було обрано членом наглядової ради "Укрзалізниці". До отримання депутатського мандату Сергій Лещенко був заступником головного редактора інтернет-видання "Українська правда". Сергій Лещенко є автором книг "Американська сага Павла Лазаренко" та "Межигірський синдром". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.