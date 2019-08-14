Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сергій Лещенко

Сергій Лещенко - український політик, публіцист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Лещенко".

Сергій Лещенко - депутат Верховної Ради України восьмого скликання, входив до фракції "Блок Петра Порошенка". Сергій Лещенко був членом правління партії "Демократичний альянс". У грудні 2019 року Сергія Лещенка було обрано членом наглядової ради "Укрзалізниці". До отримання депутатського мандату Сергій Лещенко був заступником головного редактора інтернет-видання "Українська правда". Сергій Лещенко є автором книг "Американська сага Павла Лазаренко" та "Межигірський синдром". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українського бізнесмена Пінчука викликали на допит до Генпрокуратури

Українського бізнесмена Пінчука викликали на допит до Генпрокуратури 14.08.2019

Генеральна прокуратура України викликає бізнесмена Віктора Пінчука на допит, запланований на 27 серпня.

Запит на диво. Чому програли нові обличчя старої Ради

Запит на диво. Чому програли "нові обличчя" старої Ради 25.07.2019

У 2014 році вони зайшли в парламент на хвилі запиту на нові обличчя, але тепер самі стали жертвами чергового оновлення Ради. DW розпитала цих депутатів про їхнє бачення власної поразки.
Лещенко піде у Раду без Слуги народу

Лещенко піде у Раду без "Слуги народу" 09.06.2019

Сергій Лещенко може взяти участь у парламентських виборах як самовисуванець. Раніше на з'їзді партії "Слуга народу" його прізвище не назвали серед тих, хто увійшов до першої сотні списку політсили.

ГПУ допитала Лещенка у справі Манафорта

ГПУ допитала Лещенка у справі Манафорта 23.05.2019

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що під час допиту в Генпрокуратурі передав слідству оригінали документів, які повернуло йому ФБР після засудження Пола Манафорта.
Генпрокуратура викликає Лещенка - той запевнив, що готовий до розслідування

Генпрокуратура викликає Лещенка - той запевнив, що готовий до розслідування 14.05.2019

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що депутату Сергію Лещенку вручать підозру через розголошення даних слідства. Парламентарій у відповідь вимагає провести розслідування щодо розголошення даних слідства самим Луценком.
Луценко, Лещенко, Джуліані: як Україну втягують в американські чвари

Луценко, Лещенко, Джуліані: як Україну втягують в американські чвари 14.05.2019

Генпрокурор Юрій Луценко і депутат Сергій Лещенко обмінюються взаємними звинуваченнями щодо втручання у внутрішню політику США. Про що йдеться і чим це загрожує - у статті DW.
Лещенко прокоментував слова Джуліані щодо скасування візиту до України

Лещенко прокоментував слова Джуліані щодо скасування візиту до України 11.05.2019

Народний депутат України Сергій Лещенко стверджує, що генпрокурор Юрій Луценко ввів адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані в оману. Так він прокоментував заяву Джуліані про скасування візиту в Україну.
Ізраїльський політтехнолог спростовує роботу на Порошенка

Ізраїльський політтехнолог спростовує роботу на Порошенка 15.04.2019

Ізраїльський консультант Моше Клюгхафт, відповідаючи на запитання DW, заперечив інформацію про свою причетність до передвиборної кампанії Петра Порошенка. Політтехнолог заявляє, що зайнятий в інших країнах.
Перемога не по приколу: як зустрічали результати виборів в штабі Зеленського

Перемога не "по приколу": як зустрічали результати виборів в штабі Зеленського 31.03.2019

Володимир Зеленський впевнено лідирує в першому турі виборів. За даними Національного екзит-полу він набирає понад 30 відсотків голосів. DW спостерігала за роботою його штабу в неділю.
Абромавичус: Зеленський - червона картка старим політикам

Абромавичус: Зеленський - червона картка старим політикам 25.03.2019

Екс-міністр економіки Айварас Абромавичус в інтерв'ю DW заявив, що Петро Порошенко не заслуговує на другий президентський термін, і пояснив, яку підтримку надає кандидату Володимиру Зеленському.
В групу радників Зеленського входять екс-міністри та народний депутат Лещенко

В групу радників Зеленського входять екс-міністри та народний депутат Лещенко 23.03.2019

До групи радників кандидата в президенти України Володимира Зеленського входять четверо осіб, серед них - двоє екс-міністрів та нардеп-журналіст Лещенко.

Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП

Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП 28.02.2019

Рішення про вихід зі складу фракції партії "Блок Петра Порошенка" оприлюднили Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм.
На кінофестивалі у Німеччині покажуть стрічку про українських депутатів

На кінофестивалі у Німеччині покажуть стрічку про українських депутатів 06.11.2018

У програму фестивалю східноєвропейського кіно у Коттбусі увійшли понад 20 фільмів з України. А німецький документаліст Крістоф Ґереґа представить стрічку про трьох українських народних депутатів.
Холодницький і Ситник у Раді: із чим прийшли, з тим і пішли

Холодницький і Ситник у Раді: із чим прийшли, з тим і пішли 04.04.2018

У Верховній Раді керівники САП та НАБУ Холодницький і Ситник виправдовувались за відсутність гучних вироків, свої "космічні" зарплати та наполягали, що конфлікту між їхніми відомствами немає. Чи повірили депутати?
Ляпас активістам: ВРУ залишила е-декларування для громадських організацій чинним

Ляпас активістам: ВРУ залишила е-декларування для громадських організацій чинним 03.04.2018

Верховна Рада України відмовилися змінювати будь-що у правилах е-декларування для активістів-антикорупціонерів. Громадські організації гостро критикують це рішення і побоюються, що влада перешкоджатиме їх роботі.

Що стоїть за спробою "вбивства" НАБУ? (07.12.2017) 07.12.2017

Спробі взяти під контроль НАБУ вдалося завадити. Законопроект про спрощення процедури звільнення керівника бюро відклали. Втім, це не остання спроба влади зробити НАБУ "кишеньковим", кажуть депутати-антикорупціонери.

Інші статті