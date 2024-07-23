Замах на Трампа: голова Секретної служби подала у відставку

У відповідь на критику через замах на Дональда Трампа директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл склала повноваження. Раніше сама Чітл визнала інцидент найбільшим провалом служби за останні десятиліття.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл пішла з займаної посади. Про її відставку повідомила в вівторок, 23 липня, пресслужба Білого дому , оприлюднивши відповідну заяву президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

У заяві Байден наголошує, що "потрібна честь, мужність і неймовірна порядність", щоб взяти на себе всю відповідальність за очолювану організацію. Водночас він вказує, що триває незалежна перевірка, яка має встановити всі обставини інциденту з замахом на експрезидента США Дональда Трампа , який стався 13 липня.

Також Байден запевнив, що вже невдовзі оголосить нового голову відомства.

Чітл раніше взяла на себе відповідальність, але відмовлялася йти в відставку

Нагадаємо, напередодні Чітл взяла на себе відповідальність за промах у роботі спецслужби, яка мала би запобігти замаху на життя Трампа, який є кандидатом в президенти від Республіканської партії.

"Почесна місія Секретної служби полягає в тому, щоб захищати лідерів нашої країни. 13 липня ми зазнали невдачі. Як директорка Секретної служби Сполучених Штатів, я беру на себе повну відповідальність за будь-який промах у сфері безпеки", - заявила Чітл на слуханнях у комітеті з питань нагляду та підзвітності Палати представників США.

Найбільший провал Секретної служби США за десятиліття

Вона визнала, що напад на Трампа на передвиборному мітингу в Пенсильванії став "найбільш значним оперативним провалом Секретної служби за останні десятиліття". Чітл пообіцяла, що служба докладе всіх зусиль, аби подібне не повторилося.

Водночас одразу кілька членів комітету - як республіканців, так і демократів - закликали її до відставки, на що вона відповіла тоді незгодою.

Нагадаємо, стрілянина сталася на передвиборному мітингу Трампа в Батлері, коли той виступав перед прихильниками. .

Одна з куль поцілила у Трампа - пройшла через верхню частину правого вуха за кілька міліметрів від голови. Внаслідок стрілянини загинув 50-річний відвідувач мітингу, ще двоє людей зазнали поранень.

Напад скоїв 20-річний Томас Метью Крукс. Його застрелили співробітники служб безпеки через менш ніж 30 секунд після того, як той здійснив перший з восьми пострілів. Його мотиви досі розслідують.