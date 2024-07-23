Замах на Трампа: голова Секретної служби подала у відставку

Замах на Трампа: голова Секретної служби подала у відставку23 липня 2024 р.
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл пішла з займаної посади. Про її відставку повідомила в вівторок, 23 липня, пресслужба Білого дому, оприлюднивши відповідну заяву президента Сполучених Штатів Джо Байдена.
У заяві Байден наголошує, що "потрібна честь, мужність і неймовірна порядність", щоб взяти на себе всю відповідальність за очолювану організацію. Водночас він вказує, що триває незалежна перевірка, яка має встановити всі обставини інциденту з замахом на експрезидента США Дональда Трампа , який стався 13 липня.
Також Байден запевнив, що вже невдовзі оголосить нового голову відомства.
Чітл раніше взяла на себе відповідальність, але відмовлялася йти в відставку
Нагадаємо, напередодні Чітл взяла на себе відповідальність за промах у роботі спецслужби, яка мала би запобігти замаху на життя Трампа, який є кандидатом в президенти від Республіканської партії.
"Почесна місія Секретної служби полягає в тому, щоб захищати лідерів нашої країни. 13 липня ми зазнали невдачі. Як директорка Секретної служби Сполучених Штатів, я беру на себе повну відповідальність за будь-який промах у сфері безпеки", - заявила Чітл на слуханнях у комітеті з питань нагляду та підзвітності Палати представників США.
Найбільший провал Секретної служби США за десятиліття
Вона визнала, що напад на Трампа на передвиборному мітингу в Пенсильванії став "найбільш значним оперативним провалом Секретної служби за останні десятиліття". Чітл пообіцяла, що служба докладе всіх зусиль, аби подібне не повторилося.
Водночас одразу кілька членів комітету - як республіканців, так і демократів - закликали її до відставки, на що вона відповіла тоді незгодою.
Нагадаємо, стрілянина сталася на передвиборному мітингу Трампа в Батлері, коли той виступав перед прихильниками. .
Одна з куль поцілила у Трампа - пройшла через верхню частину правого вуха за кілька міліметрів від голови. Внаслідок стрілянини загинув 50-річний відвідувач мітингу, ще двоє людей зазнали поранень.
Напад скоїв 20-річний Томас Метью Крукс. Його застрелили співробітники служб безпеки через менш ніж 30 секунд після того, як той здійснив перший з восьми пострілів. Його мотиви досі розслідують.