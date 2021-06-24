ЄС: Відмова від "Східного партнерства" є подальшою ізоляцією Мінська

Брюссель шкодує про рішення режиму Олександра Лукашенка призупинити участь Білорусі в ініціативі Європейського Союзу "Східне партнерство". Про це йдеться у відповіді на запит DW, отриманій у понеділок, 28 червня, від офіційної представниці зовнішньополітичної служби ЄС Набіли Массралі.

У Брюсселі нагадали, що ініціатива спрямована на поглиблення і зміцнення відносин між ЄС, його державами-членами та країнами-партнерами зі спільною метою - принести конкретні вигоди громадянам цих країн.

Рішення Мінська послужить лише "подальшій ізоляції Білорусі і є ще однією демонстрацією зневажливого ставлення режиму до білоруського народу, який користується перевагами співпраці і різними програмами в рамках "Східного партнерства", підкреслила Массралі.

"Білоруська влада зробила ще один крок до самоізоляції"

Окремо представниця зовнішньополітичної служби ЄС зупинилася на ситуації, в якій главі представництва Євросоюзу в Білорусі Дірку Шубелю (Dirk Schuebel) запропонували виїхати в Брюссель "для консультацій". За словами Набіли Массралі, білоруська влада тим самим "зробила ще один крок до самоізоляції".

"Збереження відкритих каналів комунікації має вирішальне значення під час кризи. Це завжди було нашим наміром", - резюмувала вона.

Глава Євроради прогнозує подальшу ескалацію напруженості

У свою чергу президент Євроради Шарль Мішель написав в Twitter, що, ухваливши це рішення, Білорусь зробила "ще один крок назад".

"Це призведе до подальшої ескалації напруженості і матиме явно негативний вплив на народ Білорусі, позбавивши його можливостей, котрі забезпечує наша співпраця", - підкреслив він.

Брюссель має намір взаємодіяти з громадянським суспільством Білорусі

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель своєю чергою зазначив, що, попри рішення режиму Лукашенка, Брюссель готовий продовжувати працювати "з білоруським народом для зміцнення зв'язків, розвитку регіонального співробітництва та вирішення спільних завдань".

Тихановська: Демсили продовжать роботу з європейськими партнерами

Тим часом одна з лідерок білоруської опозиції - Світлана Тихановська - повідомила, що представники її команди і демократичних сил продовжать працювати з європейськими партнерами.

Буде зроблено все, щоб "у проєктах "Східного партнерства", включаючи саміт в цьому році, нашу батьківщину представляли ті, хто справді має право говорити від імені народу", написала Тихановська в Telegram-каналі.

Призупинення участі в "Східному партнерстві"

Раніше 28 червня МЗС Білорусі повідомив, що Мінськ не буде виконувати зобов'язання в рамках "Східного партнерства" - в умовах запроваджених Євросоюзом санкцій і обмежень.

Білорусь також заборонила в'їзд на свою територію "представникам євроструктур і особам з країн Європейського Союзу, які сприяли введенню обмежувальних заходів", і заявила, що продовжить вироблення інших заходів у відповідь, зокрема економічних.

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Санкції ЄС проти режиму Лукашенка

Рада ЄС 24 червня ухвалила пакет секторальних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. У пресслужбі Ради ЄС зазначили, що рішення було ухвалене у відповідь на "ескалацію серйозних порушень прав людини, насильницькі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року та подальше затримання журналіста Романа Протасевича і (його подруги. - Ред.) Софії Сапеги".

Зокрема, Брюссель заборонив імпортувати з Білорусі нафтопродукти і калійні добрива. Крім того, Євросоюз ввів обмеження і на доступ до своїх ринків капіталу. Також заборонено надавати білоруським уряду і державним установам і організаціям послуги страхування. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) припинить будь-яке фінансування проєктів у державному секторі Білорусі.