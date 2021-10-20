 ЄС надав Україні 3,5 мільйона євро додаткової гуманітарної допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2021

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ЄС надав Україні 3,5 мільйона євро додаткової гуманітарної допомоги

Європейська Комісія виділила додаткові 3,5 мільйона євро для Сходу України. Кошти спрямують вразливим верствам населення по обидва боки лінії зіткнення.

Жителі Авдіївки у Донецькій області отримують їжу (фото з архіву)

Гуманітарної допомоги потребують понад понад три мільйони жителів Сходу України

Європейська Комісія виділила додаткові 3,5 мільйона євро гуманітарної допомоги для вразливих верств населення на Сході України. Про це повідомляється на сайті представництва ЄС в Україні.

Упродовж 2021 року Єврокомісія уже виділяла Україні 29 мільйонів євро допомоги для жителів східних регіонів, які постраждали від конфлікту, зазначається в повідомленні. 

"Пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, особливо серед людей похилого віку, які часто належать до найбільш вразливих категорій населення. Це додаткове фінансування допоможе їм отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а також підготуватися до зими", - повідомив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Допомога жителям по обидва боки лінії зіткнення

Фінансову допомогу спрямують на потреби вразливих верств населення, у тому числі людям похилого віку та особам з інвалідністю.

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"Вони також будуть направлені на забезпечення доступу до медицини і отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Допомога надійде вразливому населенню по обидва боки лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Понад три мільйони осіб потребують гумдопомоги

З початку війни на Донбасі Євросоюз виділив на допомогу людям в Україні 194 мільйони євро. За даними представництва ЄС, з березня 2014 року від конфлікту на Сході України постраждало понад 5,2 мільйона людей, з них 3,4 мільйона по обидва боки лінії зіткнення все ще потребують гуманітарної допомоги.

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Загалом Україна посідає п'яте місце у світі за кількістю постраждалих серед цивільного населення від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

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