ЄС надав Україні 3,5 мільйона євро додаткової гуманітарної допомоги

Європейська Комісія виділила додаткові 3,5 мільйона євро для Сходу України. Кошти спрямують вразливим верствам населення по обидва боки лінії зіткнення.
Європейська Комісія виділила додаткові 3,5 мільйона євро гуманітарної допомоги для вразливих верств населення на Сході України. Про це повідомляється на сайті представництва ЄС в Україні.
Упродовж 2021 року Єврокомісія уже виділяла Україні 29 мільйонів євро допомоги для жителів східних регіонів, які постраждали від конфлікту, зазначається в повідомленні.
"Пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, особливо серед людей похилого віку, які часто належать до найбільш вразливих категорій населення. Це додаткове фінансування допоможе їм отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а також підготуватися до зими", - повідомив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.
Фінансову допомогу спрямують на потреби вразливих верств населення, у тому числі людям похилого віку та особам з інвалідністю.
Читайте також: ООН: прифронтовим територіям Донбасу взимку загрожує гуманітарна криза
"Вони також будуть направлені на забезпечення доступу до медицини і отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Допомога надійде вразливому населенню по обидва боки лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
З початку війни на Донбасі Євросоюз виділив на допомогу людям в Україні 194 мільйони євро. За даними представництва ЄС, з березня 2014 року від конфлікту на Сході України постраждало понад 5,2 мільйона людей, з них 3,4 мільйона по обидва боки лінії зіткнення все ще потребують гуманітарної допомоги.
Читайте також: Неподолана травма. Відбиток війни на настроях Південно-Східної України
Загалом Україна посідає п'яте місце у світі за кількістю постраждалих серед цивільного населення від мін та інших вибухонебезпечних предметів.
Стягнення військ до російсько-українського кордону та військові кораблі США в Чорному морі: Москва та Київ посилюють військову присутність у районі конфлікту на сході України. Й звинувачують одне одного в провокаціях.
У центрі телефонної розмови міністрів закордонних справ трьох держав перебував конфлікт на Сході України.
У Донецьку тривають "протести", які частково обмежують роботу СММ ОБСЄ. Це є прямим тиском на організацію, вважає член делегації України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
Лідери України, Німеччини та Франції обговорили вирішення конфлікту на Донбасі, а також підготовку до майбутньому саміту "нормандської четвірки". Після цього Меркель і Макрон провели розмову з президентом Росії.