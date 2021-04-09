Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі (фотогалерея)

Життя на лінії фронту в Приазов'ї

Пухнастий спецпідрозділ

Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

Автор: Микола Бердник