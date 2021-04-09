Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі (фотогалерея)

Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Російське громадянство за спрощеною процедурою
2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За різними даними, зараз там проживає від 400 до 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.
Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс