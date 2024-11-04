WSJ: Іран готує потужну атаку на Ізраїль

Іран готує нову, "набагато агресивнішу" атаку на Ізраїль, застосовуючи не лише ударні засоби КВІР, а й армії, пише WSJ з посиланням на джерела.

Іран планує "потужну і комплексну" атаку на Ізраїль, в якій будуть застосовані не тільки ракети й дрони Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а й регулярної армії. Про це в неділю, 3 листопада, повідомило американське видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на чиновників з Ірану та арабських країн.

За словами іранського співрозмовника видання, нову атаку на Ізраїль проведуть після президентських виборів у США 5 листопада, але до інавгурації нового президента в січні 2025 року. Чиновник зазначив, що Тегеран може атакувати Ізраїль зокрема з територію Іраку (у цій сусідній країні досить активні проіранські шиїтські угруповання, які не раз атакували територію Ізраїлю дронами. - Ред.), а також завдати ударів по ізраїльських військових об'єктах "набагато агресивніше, ніж минулого разу".

Іран має намір залучити в атаці не тільки Корпус вартових ісламської революції (КВІР), а засоби регулярної армії, проте йдеться про підтримку КВІР, а не про повноцінне розгортання військ у регіоні, уточнюють співрозмовники WSJ. "Наші військові втратили людей, тож їм потрібно відреагувати", - пояснило іранське джерело. За даними влади Ірану, внаслідок ізраїльського удару наприкінці жовтня було вбито чотирьох іранських військових.

У Тегерані планують застосувати потужніші боєголовки проти Ізраїлю, ніж під час попередніх ударів

Крім того, іранське військово-політичне керівництво задумало застосувати цього разу значно потужніші ракетні боєголовки, ніж це було під час двох попередніх атак на Ізраїль, проведених у квітні та жовтні цього року.

Приміром, під час останньої іранської атаки проти Ізраїлю застосовувалися винятково іранські балістичні ракети кількох типів - старіші рідиннопаливні Emad і Ghadr, а також дві найновітніші твердопаливні іранські ракети Kheibar Shekan і Fattah. Квітнева іранська атака по Ізраїлю була комбінованою - застосовувалися як балістичні й крилаті ракети, так і ударні дрони.

До двох попередніх іранських атак по території Ізраїлю залучилася лише сили й засоби КВІР.

Авіаудари Ізраїлю по військових цілях в Ірані

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала серії авіаударів по території Ірану. За заявою ізраїльських військових, та атака стала відповіддю на численні атаки Тегерана і його союзників останніми місяцями. ЦАХАЛ відзвітував про успішне завершення операції, під час якої було завдано "точних ударів" по потужностях із виробництва ракет, комплексах ППО та інших військових об'єктах.

Адміністрація президента США Джо Байдена останніми днями застерігала Іран від нового нападу на Ізраїль, вказавши, що не зможе утримати ізраїльську сторону від справді масштабної відповіді. Про це повідомляв інформаційний сайт Axios із посиланням на американського чиновника та колишнього ізраїльського посадовця.

