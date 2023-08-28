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WP: Війна триватиме, але США підтримуватимуть Україну і далі

Роман Губа
28 серпня 2023 р.

Оглядач видання The Washington Post вважає, що американські високопосадовці впевнені у необхідності підтримки України.

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Прапори США та України
Прапори США та УкраїниФото: Getty Images/AFP/Y. Dyachyshyn

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає кілька нових варіантів посилення військової підтримки України, оскільки вважає за ймовірне, що війна з Росією триватиме і наступного року,  пише у понеділок, 28 серпня, The Washington Post.

У колонці оглядач Девід Ігнатіус зазначає, що літо у певному сенсі розчарувало Україну та її західних прихильників. Але попри це, більшість американських високопосадовців, на думку автора, більш ніж коли-небудь впевнені у необхідності підтримки України.

"У Вашингтоні, наприклад, зростає підтримка постачання касетних боєприпасів для РСЗВ, здатних вражати на більшу глибину, ніж артилерійські боєприпаси, які США почали постачати минулого місяця", - йдеться у колонці.

США планують продовжити оснащення української армії й багатьма іншими системами озброєння, включаючи винищувачі F-16, які, як пише WP, почнуть надходити до України за кілька місяців. При цьому Україна та її прихильники також наполягають на одержанні ракет наземного базування великої дальності ATACMS, які б "могли завдавати ударів глибоко в тилу Росії". Однак Пентагон поки що відмовляє в цьому, зазначає газета.

Чиновники побоюються, що США "недостатньо ATACMS, щоб постачати їх в Україну, не підриваючи при цьому їх власну готовність до майбутнього конфлікту з Китаєм".

Читайте також: Кулеба: Україна використовуватиме далекобійні ракети лише на своїй території

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Коментар Девіда Ігнатіуса для WP

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