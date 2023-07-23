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США поки не планують давати Києву ракети ATACMS - WP

Олег Соколенко | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Адміністрація США, попри тиск, як і раніше, не планує постачати Україні далекобійні ракети ATACMS. У Пентагоні вважають, що у Києва є нагальніші потреби, і посилаються на обмеженість своїх запасів, пише WP.

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Запуск ракети ATACMS (ілюстративне фото)
Запуск ракети ATACMS (ілюстративне фото)Фото: South Korea's Joint Chiefs of Staff/handout/AFP

Адміністрація президента США Джо Байдена, незважаючи на тиск з боку Києва та проукраїнськи налаштованих членів Конгресу, поки не планує постачати Києву ракети дальнього радіусу дії ATACMS. Про це написала в суботу, 22 липня, американська газета The Washington Post.

У Пентагоні вважають, що у України зараз є "нагальніші потреби" в сенсі поставок зброї, пише видання, посилаючись на джерела у вищому керівництві США. Крім того, американське військове відомство "занепокоєне" тим, що постачання Києву такої кількості ракет ATACMS, яка була б потрібна для зміни ситуації на фронті, "серйозно знизить рівень готовності США до інших потенційних конфліктів", ідеться далі у статті.

За інформацією WP, кількість ракет ATACMS на американських військових складах не має знижуватися, доки їх не замінять на ракети наступного покоління - ще більш далекобійні PrSM (від Precision Strike Missile, тобто "високоточні ракети"). Компанія Lockheed Martin, як і раніше, виробляє 500 ракет ATACMS на рік, проте всі вони призначені для продажу в інші країни.

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Київ чекає на рішення Вашингтона щодо ATACMS

Ракети класу "земля-земля" ATACMS мають дальність близько 300 кілометрів. Це майже вчетверо більше, ніж у ракет РСЗВ HIMARS, які США постачають в Україну з минулого року, і приблизно на 60 км більше, ніж у ракет Storm Shadow і Scalp, які нещодавно надали ЗСУ Велика Британія і Франція відповідно.

Володимир Зеленський закликав дати Україні АТАСМS 28 січня, після ракетного обстрілу Росією міста Костянтинівка Донецької області, під час якого загинули троє людей. На пресконференції у Празі 7 липня президент України наголосив, що без далекобійних ракет "складно не лише проводити наступальні операції, а й оборонятися". Керівник офісу президента України Андрій Єрмак на нещодавньому Безпековому форумі в Аспені наголосив, що ракети АТАСМS перебувають "у топі" найнагальніших військових потреб України, і що в Києві чекають на рішення Вашингтона щодо них.

21 червня Комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS. 30 червня прессекретар міноборони США Патрік Райдер заявив журналістам, що рішення щодо таких поставок поки не ухвалене.

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