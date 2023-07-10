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ПолітикаТуреччина

Ердоган висунув нову вимогу для вступу Швеції в НАТО

Олександр Куницький
3 год. тому

Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО, після того, як для Анкари буде відкрито шлях до Євросоюзу, заявив Реджеп Таїп Ердоган.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган Фото: Gabriel Bouys/AFP

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав відновити переговори щодо вступу його країни до Європейського Союзу. Лише після цього Анкара відкриє шлях для вступу Швеції до Північноатлантичного союзу (НАТО), наголосив турецький лідер у понеділок, 10 липня, перед від'їздом на саміт НАТО у Вільнюсі.

"Спочатку відкриймо шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми відкриємо шлях для Швеції, так само як зробили це для Фінляндії", - цитує Ердогана агенція dpa. Він наголосив, що Стамбул "вже понад 50 років чекає біля дверей ЄС".

Про бажання отримати підтримку щодо членства в ЄС Ердоган сказав також президенту США Джо Байдену під час телефонної розмови напередодні, 9 липня. За його словами, Туреччина хоче отримати "чітку та рішучу" підтримку на шляху в ЄС від лідерів НАТО у Вільнюсі. У прессрелізі Білого дому за підсумком розмови двох лідерів про членство Туреччини в ЄС не згадувалося.

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Столтенберг: Умови щодо ЄС не було

Процес вступу Туреччини до ЄС загальмував, зокрема, через застереження з боку Брюсселя щодо демократичних процесів в Туреччині та суперечки країни з іншим членом ЄС Кіпром, нагадує агенція AP.

Коментуючи вимогу Ердогана, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримує прагнення Туреччини стати членом ЄС. Водночас, за його словами, цього не було серед умов, перелічених в угоді, яку Швеція, Фінляндія та Туреччина підписали на минулорічному саміті НАТО в Мадриді. Столтенберг наголосив, що Швеція виконала ці умови.

Блокування вступу Швеції до НАТО

Заява Ердогана стала несподіванкою, оскільки раніше головною причиною блокування вступу Швеції Анкара називала недостатні дії скандинавської країни у боротьбі з "терористичними організаціями". Зокрема, йдеться про заборонену "Робітничу партію Курдистану" (РПК), яка входить до терористичного списку у Туреччині, ЄС та США.

Також Анкара обурювалася демонстрацією біля турецького посольства у Стокгольмі, під час якої її організатор - лідер датської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан - спалив Коран.

У самій Швеції з 1 червня діють нові закони про боротьбу з тероризмом. Згідно з ними, участь у терористичній організації, фінансування такої участі або підтримка її в будь-який інший спосіб є кримінально караним злочином. Над посиленням антитерористичного законодавства працювали роками.

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