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Вночі Росія атакувала Україну "іскандерами" і "шахедами"

Дмитро Шварц
7 липня 2024 р.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про збиття 13 ударних безпілотників. РФ ударила також двома ракетами "Іскандер-М".

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Ударний безпілотник Shahed
Українська ППО минулої ночі збила всі 13 "шахедів"Фото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

У ніч на неділю, 7 липня, російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" з території Курської області. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях", - ідеться в повідомленні.

Українські сили оборони не повідомляють і не коментують наслідки запуску Росією "іскандерів". Тим часом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак вранці неділі повідомив про нічну ракетну атаку на Павлоград. "Уламками там пошкоджено чотири приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених", - зазначив він.

Нагадаємо, 5 липня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів про застосування його підлеглими високоякісних макетів бойових літаків і зенітно-ракетних комплексів, яким вдалося взяти вогонь на себе.

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Воронезьку область у Росії атакували дрони

Тим часом у Росії губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у неділю заявив, що вночі сили ППО виявили і знищили кілька безпілотних літальних апаратів над територією регіону. За його словами, під час падіння залишків дронів "сталася пожежа на одному зі складів, у Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів".

Також він додав, що, за попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав.

Згодом Гусєв повідомив, що у межах населеного пункту у Підгоренському районі запровадили режим НС. "Триває детонація вибухонебезпечних об'єктів (...) Перекрили ділянку автомобільної дороги, що пролягає через населений пункт. Триває евакуація громадян у пункти тимчасового розміщення", - написав губернатор Воронезької області. 

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