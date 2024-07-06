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РФ била "Іскандерами" по макетах літаків і ЗРК - Олещук

Валерій Сааков
6 липня 2024 р.

ПС ЗСУ успішно провели заходи з пасивної оборони, застосувавши високоякісні макети літаків і ЗРК, на знищення яких РФ використала ракети "Іскандер", заявив генерал Олещук.

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Ракета до ОТРК "Іскандер-М"
Ракета до ОТРК "Іскандер-М" (ілюстративне фото), якими війська РФ дедалі частіше обстрілюють територію УкраїниФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів про застосування його підлеглими високоякісних макетів бойових літаків і зенітно-ракетних комплексів, яким вдалося взяти вогонь на себе. Про це Олещук повідомив у суботу, 6 липня, в дописі в Telegram-каналі, коментуючи дискусію про значні втрати ПС ЗСУ внаслідок нещодавніх ракетних ударів РФ по аеродромах України та місцях дислокації ЗРК.

"Аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари (балістичними ракетами. - Ред.) "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА", - написав Олещук. Він уточнив, що йдеться про російський ракетний удар по розташованому поблизу Кривого Рогу аеродрому "Долгінцеве", вчинений 3 липня цього року, та обстріл росіянами району "Південне" на Одещині.

"Особовим складом Повітряних Сил успішно проведено заходи з пасивної оборони! Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть", - поділився Олещук. Для підтверження своїх слів він додав також поришенні РФ відео цих ударів по українських цілях.

У Москві відзвітували про ураження МіГ-29 і ЗРК

Раніше в міноборони РФ, а також у різноманітних Z-пабліках, повідомляли про знищення української авіатехніки й ЗРК унаслідок російських ударів балістикою.

"Розрахунком ОТРК "Іскандер" ЗС РФ було завдано ракетного удару по стоянці авіаційної техніки на аеродромі Долгінцеве. Унаслідок удару знищено бойовий літак ЗСУ МіГ-29, засоби авіаційного ураження та автомобілі інженерної авіаційної служби", - повідомляла пресслужба міноборони РФ 4 липня.

Як доказ наводився відеозапис з камер російського дрона-розвіника, котрий корегував удари з повітря.

Також 6 липня російські Z-пабліки облетіла нарізка відео, де було заявлено удар і знищення низки українських РЛС та кількох пускових ЗРК поблизу Одеси, зокрема Spada і ЗРК Patriot. Показово, що притаманної в таких випадках вторинної детонації протиракет, котрими заряджені пускові, не фіксувалося.

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