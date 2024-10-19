ВМС Мексики вилучили понад вісім тонн наркотиків

У рамках операції на узбережжі Тихого океану ВМС Мексики вилучили рекордну партію наркотиків вагою 8,4 тонни. Вона оцінюється у понад 100 мільйонів доларів.

Військово-морські сили (ВМС) Мексики заявили у суботу, 19 жовтня про "безпрецедентну в історії морську операцію", під час якої конфіскували 8 361 кілограмів наркотиків. Вартість наркотиків оцінюється понад у 2,099 мільярда мексиканських песо (близько 105 мільйонів доларів).

Вантаж вилучили біля порту Ласаро-Карденас, у Тихому океані на західному узбережжі Мексики, зазначає агенція AFP. Наркотики перевозили на шести невеликих човнах, один з яких був підводним, що ускладнювало роботу військових.

Під час облави заарештували 23 людей. Також на суднах виявили близько 8700 літрів палива, яке зловмисники хотіли незаконно продати наркокартелям. Тип вилучених наркотиків не уточнюється.

Війна з наркотиками у Мексиці

Мексика протягом десятиліть залишається головним пунктом перевезення наркотиків до США. До того ж за контроль над наркоторгівлею бореться велика кількість місцевих картелів, відомі своєю жорстокістю.

Починаючи з 2006 року, коли уряд країни почав використовувати армію для боротьби з наркотрафіком, у Мексиці загинуло понад 450 тисяч людей. Ще десятки тисяч зникли безвісти, зазначає AFP.

Найбільшу в історії Мексики партію наркотиків було вилучено у 2007 році. Тоді владі вдалося конфіскувати 23 тонни колумбійського кокаїну.

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