  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЗлочинністьМексика

ВМС Мексики вилучили понад вісім тонн наркотиків

Степан Смишляєв | Олексій Волошинов
19 жовтня 2024 р.

У рамках операції на узбережжі Тихого океану ВМС Мексики вилучили рекордну партію наркотиків вагою 8,4 тонни. Вона оцінюється у понад 100 мільйонів доларів.

https://p.dw.com/p/4lzM1
Наркотики, вилучені ВМС Мексики
ВМС Мексики вилучили рекордну партію наркотиків вагою 8,4 тонни Фото: Mexican Navy/REUTERS

Військово-морські сили (ВМС) Мексики заявили у суботу, 19 жовтня про "безпрецедентну в історії морську операцію", під час якої конфіскували 8 361 кілограмів наркотиків. Вартість наркотиків оцінюється понад у 2,099 мільярда мексиканських песо (близько 105 мільйонів доларів).

Вантаж вилучили біля порту Ласаро-Карденас, у Тихому океані на західному узбережжі Мексики, зазначає агенція AFP. Наркотики перевозили на шести невеликих човнах, один з яких був підводним, що ускладнювало роботу військових.

Під час облави заарештували 23 людей. Також на суднах виявили близько 8700 літрів палива, яке зловмисники хотіли незаконно продати наркокартелям. Тип вилучених наркотиків не уточнюється.

Війна з наркотиками у Мексиці

Мексика протягом десятиліть залишається головним пунктом перевезення наркотиків до США. До того ж за контроль над наркоторгівлею бореться велика кількість місцевих картелів, відомі своєю жорстокістю.

Починаючи з 2006 року, коли уряд країни почав використовувати армію для боротьби з наркотрафіком, у Мексиці загинуло понад 450 тисяч людей. Ще десятки тисяч зникли безвісти, зазначає AFP.

Найбільшу в історії Мексики партію наркотиків було вилучено у 2007 році. Тоді владі вдалося конфіскувати 23 тонни колумбійського кокаїну.

Читайте також: Мексика: чи зарадить легалізація канабісу в боротьбі проти наркомафії?

Декриміналізація наркотиків у Португалії: чи допомогло це

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Реакція чоловіка в метро Нью-Йорка на спайс.

Кількість споживачів наркотиків у світі зросла на чверть за 10 років

Кількість споживачів наркотиків у світі зросла на чверть за 10 років

На збільшення числа залежних вплинув бум синтетичних наркотиків, йдеться в доповіді ООН.
Суспільство26 червня 2023 р.
Під наглядом талібів фермери знищують поля опіумного маку. Кандагар, березень 2023 року

Як заборона вирощування маку вплинула на економіку Афганістану

Як заборона вирощування маку вплинула на економіку Афганістану

Таліби, які перебувають при владі в Афганістан, заборонили вирощувати опійний мак - сировину для виробництва опіуму. Це вплинуло на боротьбу з наркотиками у світі, але віддзеркалилось на економіці країни.
Суспільство23 січня 2024 р.
Кокаїн

Щеплення проти наркотичної залежності від кокаїну - як діє вакцина?

Щеплення проти наркотичної залежності від кокаїну - як діє вакцина?

У Бразилії розробляють вакцину, яка може допомогти проти залежності від кокаїну. Антитіла сповільнюють наркотичне сп'яніння і, як передбачається, захищають від залежності. Однак є й застереження.
Наука2 квітня 2024 р.