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ЗлочинністьГаїті

Різанина на Гаїті: члени банди вбили понад сто людей

Дмитро Шварц | Ася Міллер
9 грудня 2024 р.

Причиною масового вбивства стали підозри ватажка банди Wharf Jeremie у тому, що його дитині завдали шкоди за допомогою чаклунства.

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Сіте-Солей, Гаїті
Сіте-Солей є одним з найбідніших і найбільш насильницьких районів ГаїтіФото: AP

Щонайменше 110 людей було вбито на вихідних у нетрях Сіте-Солей біля столиці Гаїті Порт-о-Пренс членами банди Wharf Jeremie, про що у неділю, 8 грудня, повідомила Національна мережа захисту прав людини (RNDDH).

Причиною різанини стали підозри ватажка банди Монеля "Мікано" Фелікса у тому, що його дитині, яка померла у суботу, 7 грудня, завдали шкоди за допомогою чаклунства. Фелікс наказав влаштувати масове вбивство після того, як жрець вуду, до якого він звернувся за порадою через хворобу дитини, звинуватив групу людей похилого віку у тому, що ті нібито нашкодили дитині чаклунством.

Члени Wharf Jeremie вбили щонайменше 60 людей в п'ятницю і 50 в суботу, використовуючи мачете і ножі, йдеться в повідомленні. Всі жертви було старші 60 років, повідомляють правозахисники.

Жорсткий контроль з боку банди, включно з обмеженням використання мобільних телефонів, не дав можливості мешканцям ділитися інформацією про масове вбивство.

Влада Гаїті просить ООН допомогти боротися з бандами  

Феліксу у 2022 році заборонили в'їзд до сусідньої Домініканської Республіки. За оцінками Організації Об'єднаних Націй (ООН), у жовтні банда Wharf Jeremie налічувала близько 300 осіб. Сіте-Солей, густонаселені нетрі біля порту столиці Порт-о-Пренс, є одним з найбідніших районів Гаїті з одним з найвищих рівнів поширення насильства.

У 2022 році влада країни звернулася з проханням про міжнародну безпекову підтримку для місцевої поліції, але місія, заснована на добровільних внесках, яку Організація Об'єднаних Націй затвердила у 2023 році, була розгорнута лише частково і відчуває гостру нестачу ресурсів.

Відтоді гаїтянські лідери закликали перетворити місію на миротворчі сили ООН, щоб забезпечити її краще постачання, але цей план застопорився на тлі опозиції з боку Китаю і Росії в Раді Безпеки ООН.

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