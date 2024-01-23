Як заборона маку вплинула на економіку Афганістану

Таліби, які перебувають при владі в Афганістан, заборонили вирощувати опійний мак - сировину для виробництва опіуму. Це вплинуло на боротьбу з наркотиками у світі, але віддзеркалилось на економіці країни.

У квітні 2022 року таліби, які перебувають при владі в Афганістані, заборонили вирощування опійного маку, який використовують для виробництва наркотиків - опіуму і героїну. У результаті кількість маку скоротилася настільки, що Афганістан перестав бути найбільшим у світі виробником сировини для наркотичних речовин. Тепер місце лідерки у цій сфері зайняла М'янма.

Згідно з опублікованою на початку грудня минулого року доповіддю Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН), 2023 року М'янма виробила приблизно 1080 тонн сировини для виробництва героїну. Роком раніше ця цифра становила 790 тонн.

В Афганістані, навпаки, виробництво прекурсорів скоротилося на 85 відсотків, повідомляє геоінформаційний сервіс ALCIS. Управління ООН з наркотиків і злочинності наводить ще радикальніші цифри: за його підрахунками, 2023 року культивування опійного маку в Афганістані скоротилося на 95 відсотків, а саме до 333 тонн. Обидві організації ґрунтують свої заяви на аерофотознімках.

За даними УНЗ ООН, зібраний 2023 року врожай опійного маку міг стати основою для виробництва від 24 до 38 тонн героїну. У 2022 році цей показник становив 350-580 тонн. Відповідно впали й доходи від вирощування маку й виробництва наркотиків в Афганістані: згідно зі звітом УНЗ ООН, вони знизились з 1360 мільйонів доларів у 2022 році до 110 мільйонів доларів США 2023 року, зазначається в повідомленні.

Тепер М'янма, а не Афганістан, вважається найбільшим у світі виробником сировини для наркотичних речовин. На фото: збирання опійного маку в М'янмі Фото: Ye Aung THU/AFP

Наслідки для людей і економіки

Те, що в Афганістані почали вирощувати менше опійного маку, у світі оцінюють як важливий фактор, що впливає на боротьбу з наркотиками. Але в самому Афганістані говорять про негативний вплив цієї ситуації на економіку. Якщо у 2015 році вирощування опійного маку й торгівля опіатами забезпечували 16 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) Афганістану, то у 2021 році - лише 9, максимум 14 відсотків, повідомляє УНЗ ООН. Попри те, що у 2022 році запровадили заборону на вирощування опійного маку, очікується, що його частка у ВВП країни знову збільшиться. Однак це переважно пов'язано із загальним зниженням економічних показників Афганістану після того, як до влади в цій країні прийшли таліби.

За даними сервісу ALCIS, заборона також сильно позначається на населенні країни. У виробництві опіуму зайнято велику кількість людей. Без заборони на вирощування маку у 2022 році, за оцінками ALCIS, мали б повноцінну роботу 450 000 осіб. Тільки в афганській провінції Гільменд фермери та збирачі врожаю у 2022 році заробили б на цьому 61 мільйон доларів.

Найбільше заборону відчули на собі дрібні фермери, у яких мало землі, або сезонні робітники, які взагалі не мають землі. Вони не лише втрачають прямий дохід, а й страждають від зниження заробітної плати в інших секторах, на які заборона впливає опосередковано.

Знищення наркотиків. Кабул, 2013 рік Фото: S. Sabawoon/dpa/picture alliance

Населення погодилось із забороною, але без особливого захвату

Радикальний ісламістський рух "Талібан" обґрунтував заборону на вирощування опійного маку релігійними вимогами. Такий аргумент є переконливим, вважає експерт з Афганістану Томас Руттіґ (Thomas Ruttig), співзасновник незалежного аналітичного центру "Мережа аналітиків Афганістану". Водночас він звернув увагу на те, що своєю забороною таліби шкодять самі собі: "Зрештою, виробництво наркотиків є значною частиною загальної економіки Афганістану, а отже, приносить багато податків, незалежно від того, що це незаконно", - вважає експерт.

За його інформацією, населення Афганістану без ентузіазму погодилося із забороною. "Це пов'язано з тим, що більшість афганців не виступає проти порядку, заснованого на ісламській інтерпретації закону. Згідно з їхнім самовідчуттям, інакше вони виступили б проти самого ісламу. Ця логіка була проблемою і для попереднього уряду, який не сприймався як справді ісламський. Тому в очах населення не мав легітимності для запровадження такої заборони", - додає Руттіґ, зауважуючи, що якби таке рішення походило від західної коаліції, то тим більше не сприймалося б населенням.

Ціна опіуму в Афганістані зросла

Згідно зі звітом УНЗ ООН, реакція фермерів ще до рішення афганської влади була очевидною: вони робили запаси опійного маку. Розрахунок був на те, що заборона неминуче призведе до зростання цін. Дехто навіть продавав частину свого майна, наприклад, худобу чи мотоцикл, щоб на отримані гроші купити більше сировини для наркотиків. Особливо в цьому спекулятивному бізнесі досягли успіху землевласники: вони купували врожай за вигідною ціною. Потім їм залишалося лише чекати, коли ціни зростуть. І вони зростали: за даними УНЗ ООН, у серпні 2023 року ціна кілограма опіуму становила 408 доларів - рекордний показник за всю історію.

Опійний мак Фото: Ye Aung THU/AFP

Диверсифікація сільського господарства

В Афганістані не було фермерів, які б зосереджувалися лише на вирощуванні та переробці опійного маку, каже Томас Руттіґ. Це сприяє змінам: за даними УНЗ ООН, торік 68 відсотків полів, раніше засіяних опійним маком, вже використовувалися для вирощування пшениці. Це призвело до збільшення посівів зернових у 2023 році на 160 тисяч гектарів у порівнянні з попереднім роком.

Руттіґ очікує, що ця тенденція збережеться. "Зрештою, пшениця - найважливіший основний продукт харчування в Афганістані", - зазначає він. За його словами, є також ознаки того, що фермери диверсифікують виробництво та вирощуватимуть цінніші фрукти та овочі. Але це, звичайно, непростий процес, особливо у тому, що стосується фруктів, тому що дерева потрібно посадити, потім виростити, перш ніж вони почнуть давати врожай. Це означає, що на безземельних селян чекають важкі роки. "Другий рік заборони на культивацію опійного маку буде для них важким", - наголошує експерт.

Руттіґ висловлює сподівання, що насильство, від якого й надалі потерпає країна, урешті-решт припиниться і це сприятиме комерційній діяльності. Економічному розвитку сприятиме й будівництво доріг, яке нині активно ведуть таліби. У довгостроковій перспективі це може призвести до зниження витрат на безпеку, що також вплине на виробництво та торгівлю. Однак Руттіґ попереджає: "Ми не повинні забувати, що Афганістан входить до десятки країн, які найбільше постраждали від кліматичної кризи в усьому світі. Це зробить сільське господарство загалом більш проблематичним".