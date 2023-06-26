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СуспільствоСвіт

Кількість споживачів наркотиків зросла на чверть за 10 років

Віолетта Чайковська | Олег Соколенко
5 год. тому

На збільшення числа залежних вплинув бум синтетичних наркотиків, йдеться в доповіді ООН.

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Реакція чоловіка в метро Нью-Йорка на спайс.
Реакція чоловіка в метро Нью-Йорка на спайс.Фото: Spencer Platt/Getty Images

Кількість тих, хто вживає наркотики, зросла в світі за останні 10 років на 23 відсотки - з 240 мільйонів у 2011 році до 296 мільйонів у 2021-му. Про це йдеться в доповіді Управління Організації Об'єднаних Націй (ООН) з наркотиків і злочинності, опублікованій в понеділок, 26 червня.

Ще стрімкіше збільшилась кількість людей, які страждають від розладів, пов'язаних із використанням наркотичних речовин: на 45 відсотків - до 39,5 мільйона осіб. 

Частково зростання кількості наркозалежних пояснюється загальним збільшенням чисельності населення Землі. Водночас важливим фактором називається бум синтетичних наркотиків, які виробляються легко, швидко та дешево.

Найвразливішою групою залишається молодь. Лікування від наркозалежності отримує лише 20 відсотків людей, які його потребують.

Війна в Україні та наркотрафік

У доповіді згадується війна Росії проти України. Йдеться про те, що вона порушила традиційні маршрути контрабанди кокаїну та героїну.

Водночас є "ознаки того, що конфлікт може призвести до розширення виробництва і незаконного обігу синтетичних наркотиків, з огляду на наявні ноу-хау та великі ринки синтетичних наркотиків, що розвиваються в регіоні", передає агентство AFP.

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