"Витік документів США": Сербія озброює ЗСУ

В одному з оприлюднених "таємних документів США" вказано, що Сербія зобов'язалась надіслати або вже надала летальну допомогу Збройним силам України, повідомляє Reuters.

Попри те, що Сербія залишається єдиною країною в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, Белград погодився надавати військову допомогу Києву, повідомила в середу, 12 квітня, агенція Reuters із посиланням на оприлюднені в інтернеті "документи розвідки США".

У документі під назвою "Європа: Відповідь на російсько-український конфлікт" у формі таблиці перелічені відповіді 38 європейських урядів на запити України про військову допомогу. З таблиці випливає, що хоча Сербія відмовилася навчати українських військових, вона зобов'язалася надіслати летальну допомогу або вже надала її. Також зазначається, що Белград має політичну волю та військову спроможність надавати зброю Києву в майбутньому.

Сербія поки не реагувала офіційно на цю інформацію. Документ, датований 2 березня, має грифи "таємно" і "не для іноземних громадян" та скріплений печаткою Об'єднаного комітету начальників штабів США. Його автентичність не підтверджена.

З нього також випливає, що наразі з європейських країни лише Австрія та Мальта не надали жодної військової допомоги Україні чи підтримки в підготовці українських військових, і не планують цього робити.

Сербія заперечувала військову допомогу Україні

На початку березня відносини Росії й Сербії опинилися на межі помітного погіршення через публікації у російських ЗМІ про те, що Белград через треті країни передає Києву озброєння, зокрема 122-мм ракети М-21 для реактивних систем залпового вогню "Град".

Російське міністерство закордонних справ заявило, що інформація про продаж Сербією боєприпасів Україні "викликає найглибше занепокоєння".

Президент Сербії Александар Вучич заперечив цю інформацію, так само, як і оборонна компанія Krušik, якій приписували постачання.

У "документах США" є серйозні неточності - Лондон

Напередодні Великобританія долучилася до країн, які принаймні частково поставили під сумнів інформацію з оприлюднених в інтернеті "секретних документів США".

"Широко відомий витік нібито секретної інформації США продемонстрував серйозний рівень неточності. Читачі повинні бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію", - зазначили в британському міністерстві оборони.

Про те, що значна кількість злитих "секретних документів" США є сфабрикованою заявляла і Південна Корея. Про вибіркову зміну даних в оприлюднених файлах раніше також писало видання американське видання The New York Times.

Втім, як зазначив американський телеканал CNN, офіційні особи США називають деякі з оприлюднених документів автентичними.

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