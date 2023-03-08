Постачання ракет із Сербії Україні: що говорять у Белграді

Опубліковані в російських ЗМІ документи, які нібито вказують на те, що зброя із Сербії надходить до України, викликали напруженість у відносинах Москви з Белградом, вважають експерти.

Відносини Росії й Сербії опинилися на межі помітного погіршення через публікації у ЗМІ про те, що сербська зброя через треті країни потрапляє до України і може бути використана проти Росії. Останніми днями представники вищого керівництва Сербії неодноразово відкидали звинувачення в постачаннях озброєнь Києву.

"Занадто серйозне" питання для російсько-сербських відносин

"Ми чисті - як сльоза", - запевнив сербський президент Александар Вучич 5 березня у розмові з журналістами. За його словами, Белград не продавав зброю або боєприпаси Росії чи Україні і має справу тільки з "авторизованими кінцевими споживачами".

Зі свого боку, МЗС Росії заявило, що інформація про продаж Сербією боєприпасів Україні "викликає найглибше занепокоєння". Це питання у Москві назвали "занадто серйозним" для російсько-сербських відносин. За рік війни в Україні Белград уже вдруге стикається зі звинуваченнями у постачаннях озброєнь Києву.

Спостерігачі відзначають, що подібна інформація з'являється у прокремлівських ЗМІ на тлі спроб сербської влади дистанціюватися від Москви і дедалі більшого тиску з боку ЄС у питанні запровадження Белградом санкцій проти Кремля.

Президент Сербії Александар Вучич Фото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

Компанія Krušik відкидає звинувачення

"ЗСУ використовують поставки ракет із Сербії для ударів по Росії", - під таким сенсаційним заголовком у відомому російському інтернет-ЗМІ Mash вийшов матеріал, який і призвів до виникнення напруженості в російсько-сербських відносинах. Цю публікацію одразу передрукувало багато ЗМІ. На відео, яке розповсюдив Mash, як стверджують автори, зображено склад у Братиславі, куди транзитом доставили 3,5 тисячі 122-мм ракет М-21 для РСЗВ "Град". Видання повідомило, що вантаж через Туреччину відправили до Словаччини, а потім - до України.

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За даними Mash, канадська фірма JNJ Export Import замовила ракети у сербської оборонної компанії Krušik, а доставкою займалася компанія Arca Savunma Sanayi Ticaret. Mash, посилаючись на продемонстровані в ролику документи, стверджує, що поставки здійснювалися 4 і 6 лютого, і натякає, що вони також могли мати місце раніше й пізніше зазначених дат. На Балканах журналісти намагаються розслідувати цю історію, проте справжність опублікованих документів підтвердити поки що не вдалося.

Водночас сербська компанія Krušik заперечує свою причетність до цієї історії, пояснивши, що у ЗМІ було опубліковано уривки кількох документів, але немає доказів, що вони хоч якось пов'язані між собою. У компанії запевнили, що не укладали договору про постачання ракет із турецькою фірмою Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, вказаною в українському сертифікаті кінцевого споживача експортером.

Крім того, у Krušik додали, що її ракети не мають позначок М-21 "Град", як це представлено в документах, що з'явилися у ЗМІ. "Жодній зі сторін конфлікту як кінцевому споживачеві не було поставлено жодної міни або ракети", - підкреслюють у Krušik. Водночас сербська компанія нічого не повідомила про те, чи продавала вона зброю вищезгаданій канадській фірмі JNJ Export Import.

Торговці зброєю й велика політика

Аналіз відеозапису Mash з імовірного складу в Братиславі виявив, що працівники одягнені у форму з логотипом турецької компанії S Sistem Logistics Services Co. Такий логотип можна розрізнити на корпоративному відео цієї компанії. Згідно з інформацією, доступною на її сайті, у фірми є склади та інші об'єкти в Туреччині, зокрема в аеропорту Стамбула, проте немає даних про склади у Словаччині.

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Серед документів, опублікованих у відеоролику Mash, фігурує й ліцензія міністерства торгівлі Сербії на експорт зброї, нібито видана сербській компанії SOFAG doo, яка займається експортом та імпортом озброєнь, боєприпасів і військової техніки, а також наданням посередницьких послуг і технічної підтримки.

Фірма належить Єлені Петрович, дочці відомого сербського торговця зброєю Слободана Тешича. Його називають також одним зі спонсорів правлячої Сербської прогресивної партії Александара Вучича. На Балканах періодично публікують розслідування про широкі міжнародні зв'язки Тешича та інвестиції його родини в дорогу нерухомість. Сам же він перебуває під американськими санкціями через корупцію та порушення прав людини. Близько 10 років Слободан Тешич фігурував у списку санкцій ООН через порушення збройного ембарго щодо Ліберії.

Тим часом сербська влада нагадує, що не коментує дій приватних фірм. "Чи купують приватні компанії зброю на ринках третіх країн і чи продають до інших країн - це не стосується Сербії та її юридичних зобов'язань", - уточнив сербський міністр оборони Мілош Вучевич. Як і інші представники керівництва країни, він додав, що Сербія не експортує зброю будь-якій зі сторін конфлікту в Україні.

Мілош Вучевич (у центрі) разом із сербськими військовими Фото: Serbian Presidential Press /AP/picture alliance

Джерело інформації пов'язане з російськими силовиками?

Один із найпопулярніших російськомовних телеграм-каналів Mash було створено у 2017 році на базі відомого видання Life. Його основним власником спочатку був прокремлівський медіаменеджер Арам Габрелянов. Канал нерідко звинувачують у зв'язках із російськими силовиками.

Найвідоміший скандал у цьому контексті мав місце у 2021 році. Після інтерв'ю з російським підприємцем Аркадієм Ротенбергом, який заявив про те, що йому належить так званий "палац Путіна" в Геленджику, який виявила команда Олексія Навального, Mash покинув заступник головного редактора Сергій Титов. За словами останнього, рішення про вихід роликів про палац у Геленджику ухвалювали "люди в костюмах", а не співробітники Mash. Титов порівняв події на каналі з цензурою в СРСР.

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"Сербія торгувала і торгуватиме зброєю"

Опитані DW белградські експерти зазначають, що конкретні угоди, у яких беруть участь приватні компанії, неможливо детально розслідувати. А оскільки Сербія активно торгує зброєю, не варто дивуватися, що якісь її озброєння врешті-решт виявляють на полі бою. За словами одного зі співрозмовників DW, який побажав зберегти анонімність, "влада Сербії, швидше за все, розуміє, що в підсумку її зброя може опинитися і в Україні".

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Москва мало що може з цим зробити, переконаний експерт: "Основним важелем тиску на Сербію, як і раніше, залишається газ, але навряд чи його буде використано в цьому контексті". Александар Животич, професор філософського факультету Белградського університету, зазначив в інтерв'ю DW, що історія із сербською зброєю в Україні "може обернутися великою проблемою, якщо це виявиться правдою". За його словами, рік війни в Україні показав, що "Сербія поступово віддаляється від Росії".